¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢½Ï¹ÍÃæ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¡ÖËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×²áÇ®¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¡Ö²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËºÆ»ÏÆ°¡£½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëº£¥ª¥Õ¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢µåÃÄ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëµð¿Í¤Î¼çË¤¡£²þ¤á¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤â¡£µåÃÄ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÇËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤·¤ÆÉÒÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È¡£¸µ¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£