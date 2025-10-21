クールモアは１０月２０日、ドラクロワ（牡３歳、アイルランド・エイダン・オブライエン厩舎、父ドバウィ）の現役引退を発表した。アイルランドのクールモアスタッドで種牡馬入りする予定で、初年度の種付け料は後日、発表される。

同馬は父がドバウィで、母が米国で２０１５年のブリーダーズＣマイルなどＧ１を３勝したテピン。母は２０１７年のセールでクールモアグループが８００万ドルで購入したが、２４年に死んだ。産駒は４頭で、他の活躍馬にはガリレオ産駒の牝馬グレイトフル（２０２１年生まれ、引退）がおり、２０２４年ロワイヤリュー賞・仏Ｇ１を制覇している。

ドラクロワは今年６月の英ダービー（芝２４１０メートル）では１番人気に支持されたが、９着に敗れていた。以降は２０００メートル前後を主戦場とし、７月のエクリプスＳでは現在２０２５年の世界ランキング１位のオンブズマンを差し切ってＧ１初制覇を飾った。日本からダノンデサイルが参戦した８月の英インターナショナルＳで２着。シンエンペラーが参戦した９月のアイリッシュチャンピオンＳでは貫禄を見せつけ、２度目のＧ１勝利。１８日の英チャンピオンＳ（４着）が現役最後のレースになった。

クールモアスタッドのデビッド・オローリン氏は「ドラクロワは素晴らしい馬で、間違いなくドゥバウィ産駒の中で一番見栄えが良い馬です」とコメント。また他のドバウィ産駒の種牡馬と比較し、「ナイトオブサンダー、トゥーダーンホット、ザラック、ニューベイといったドバウィ産駒はいずれも種牡馬として優秀ですが、ドラクロワはどの産駒よりも高い評価を受けています。サドラーズウェルズ、ガリレオ、デインヒル、グリーンデザートといった血統がないため、非常に重要なアウトクロスとなるでしょう」とセールスポイントを挙げた。