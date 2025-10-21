2025年10月18日、第102回箱根駅伝予選会で力走する東農大の前田和摩（中央） 写真／スポニチ/アフロ

（スポーツライター：酒井 政人）

10年ぶりの歓喜と1秒差の涙

前々回は“1年生エース“が日本人トップを飾り、10年ぶり70回目の出場を決めた東農大。前回は前田和摩が欠場するも、チームは大健闘した。しかし、誤差の範囲ともいえる「1秒差」で落選して、選手たちは泣き崩れた。

陸上部のホームページトップには前回結果の写真とともに「この1秒を忘れるな！」の文字を掲載。今季は「松葉緑の革命」をスローガンに箱根駅伝予選会のリベンジに向けて、チームは取り組んできた。

10000ｍで27分21秒52の日本人学生最高記録を持つ3年生エースは体調不良で出遅れ、東京世界陸上の代表を逃した。それでも5月の全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会でレース復帰。前田の復調とともにチームは夏から秋にかけて自信を深めていく。

「夏合宿は結構いい練習ができたので、『いけるんじゃないか』という感触がありました。レースが近づいてきて、結構高い確率で突破できると感じていましたね。今までよりまとまって練習ができていましたから」（小指徹監督）

そしてエース前田も「練習をまとまってやることに力を入れていて、きつそうな選手がいたら声をかけあってきました。予選会を想定して、全員でやろうという意識があったと思います。夏合宿の途中くらいから、チームのレベルが高くなってきて、ワクワクしました」とチームの変化を感じていた。

上位5人が41位以内でフィニッシュ

エース前田は留学生で形成された先頭集団にはつかず、日本人トップ集団でレースを進めた。15kmで白いキャップを投げ捨てると、チームのために必死に駆け抜ける。終盤まで日本人トップ争いを演じた。

チームは10kmを7位、15kmを5位、17.4kmを6位で通過する。前田は日本人トップを逃したが、1時間2分12秒の14位でフィニッシュ。栗本航希（3年）、原田洋輔（4年）、深堀優（4年）が1時間2分台で続いて、チーム5番目の小島岳斗（4年）も41位（1時間3分01秒）でゴールした。そしてチームは10時間34分59秒で総合6位。前年、1秒差で逃した涙を喜びに変えた。

「前の5人についてはフリーで走らせて、残りの7人は『ちょうどいい集団を見つけて、そこについていくように』という指示を出したんです。チーム10位のゴールが12番目でちょっとヒヤリとしましたけど、前の5人がうまく稼いでくれましたね。特に4年生がしっかり走ってくれたのが通過できた要因かなと思います。去年負けた悔しさを、選手は実感しているので、それが日々の取り組みにつながりました。逆にいうと、あの1秒があったから、チームが強くなれたと思います」（小指監督）

エース前田は、「ベストな状態ではなかったので、日本人の大きな集団に食らいついて、『1秒でも前へ』という気持ちで走りました。目標通り、最後まで粘りきれたかなと思います。（日本人トップ争いに）先着できなかったですけど、仕方ないかなと割り切れる部分もありますし、チームが通過できたので僕としては目標を達成できたなと思います」と笑顔を見せた。

前田和摩のポテンシャルと可能性

昨年の日本選手権10000ｍで3位に入っている前田は“学生長距離界のエース“と呼べる逸材だ。今回は小さな故障が続き、ポイント練習を回避することが多かったという。

「昨年のように長く休むようなことはなかったんですけど、何度かやりたい練習ができませんでした。ただ、全日本選考会よりジョグの出来は圧倒的に良かったので、ハーフにつながったかなと思います」（前田）

なお小指監督は、「前田はハッキリ言って良くなかったです。脚を痛めていたので1週間ぐらい練習をやっていなかった。どれぐらいで走れるかなと思ったんですけど、天才ですね。本人に今日は何％ぐらいか聞いたら、『30%ぐらい』と言っていたので、さすがだなと思いました。ポテンシャルが違いますよ」と話していた。

1年時の箱根駅伝は故障の影響で7区（区間13位）にまわった前田だが、今回はエースとしての役割を果たすつもりだ。

「箱根駅伝は他のレースとまったく違います。観衆が多くて、走るのが楽しいなと思えるので、その舞台をもっと楽しめるように今度は100％の状態で迎えたい。走りたい区間は2区ですね。留学生にも果敢に勝負していきたい。自分は上りも得意な方なので、権太坂、戸塚の坂をスイスイ上っていけたらなと思います。日本人最高記録は簡単に超えられる壁ではありませんが、記録は超えるためにあると思うので、そこは頭のなかに置いて練習を積んでいきたいです」

今年の箱根駅伝は2区で東京国際大のリチャード・エティーリ（現3年）が1時間5分31秒の区間新記録、創価大・吉田響（現・サンベルクス）が1時間5分43秒の日本人最高記録を打ち立てている。前田はどれぐらいのタイムで走破するのか。小指監督は、「2区だったら区間新ですね。本来の力を発揮できれば、それぐらいは十分いけると思います」と絶対エースのポテンシャルを口にした。

前田が注目を集めるチームだが、東農大は5人が41位以内でフィニッシュしており、主力選手は充実している。3年生エースが花の2区を爆走すれば、16年ぶりとなるシード権獲得が見えてくるかもしれない。

