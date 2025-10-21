地域活性化および教育研究の推進を目指す！浦和大学 イオンリテール 包括的な産学連携・協力に関する協定締結

浦和大学とイオンリテールが、2025年10月18日(土)に包括的な産学連携・協力に関する協定を締結しました。

イオンモール浦和美園を主な拠点とし、地域活性化および教育研究の推進を目指します。

浦和大学の「知」と「人材」、イオンリテールの「地域との接点」を融合し、学生の実践的な学びと地域社会の発展を同時に実現する新たな枠組みです。

浦和大学は建学の精神「実学に勤め徳を養う」のもと、地域社会に貢献できる人材育成に力を注いできました。

一方、イオンリテール株式会社は、地域住民の生活に密着したコミュニティハブとしての役割を果たしています。

今回の協定は、大学の「知」と「人材(Z世代の活力)」、イオンリテールの「地域との接点(リアルな場)」を掛け合わせ、地域課題の解決に共に取り組み、「学び」と「暮らし」が融合した持続可能な地域社会の共創を目指すものです。

協定の特長：「学びの場を、街のなかに」実践的な教育と地域共創

本協定の最大の特長は、「教室」が地域に広がる実践的な学びの実現です。

学生たちはイオンモール浦和美園を「生きた教材」として活用！

こども学部の学生による親子向けワークショップの企画・運営や、社会学部の学生による地域住民の消費動向・ウェルビーイング調査など、授業で得た知識を実社会で試し、深化させる機会を得ます。

これにより、課題発見力や企画力、コミュニケーション能力など、社会で即戦力となる力を養います。

また、総合福祉学科の学生と教員による高齢者向け健康体操教室の開催や、全学生参加による地域文化振興イベントの企画など、浦和大学の専門性を地域に還元し、世代を超えた交流が生まれる賑わいの拠点を創出します☆

さらに、防災・減災体制の強化にも取り組み、大規模災害時にはイオンモール浦和美園を一時避難場所とする協力や、合同防災訓練の実施も検討されています。

今後の展望：地域とともに歩む持続的な価値創造

本協定に基づく第一弾の取り組みとして、2025年度冬にイオンモール浦和美園にて、学生主体の地域交流イベントを開催予定です。

学生たちが自ら企画・運営するイベントを通じて、学びの成果を地域住民に体感してもらう機会となります。

さらに今後は、地域住民向けのリカレント教育(学び直し)講座の共同開発や、さいたま市の地域課題に対応する共同研究プロジェクトの発足など、中長期的な視点で地域社会の発展に資する持続的な活動へと発展させていく予定です。

産学連携協定 締結式

開催日時：2025年10月18日(土) 13時00分から

開催場所：浦和大学 2号館 大会議室

浦和大学について

学校法人九里学園が運営する浦和大学は、埼玉県さいたま市に位置し、「実学に勤め徳を養う」という理念のもと、実学教育と徳育教育を重視しています。

豊かな人間性を育みながら、保育・幼児教育、初等教育、社会福祉の専門的な立場で地域社会に貢献できる実践力を持つ人材の育成に努めています。

学部は、こども学部（こども学科・学校教育学科）と社会学部（総合福祉学科・現代社会学科）で構成されています。

イオンモール浦和美園が、学生たちのリアルな学びの場へ！

地域と大学が手を取り合い、実践的な教育と地域活性化を両立させる、これからの取り組みに注目です。

浦和大学とイオンリテール株式会社による産学連携協定締結の紹介でした。

