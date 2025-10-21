「平成レトロ」の世界が楽しめる！アトレ新浦安 イベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」

アトレ新浦安にて、親子や世代を超えて楽しめるイベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」が開催されます。

第1弾は2025年11月1日(土)から「日ペンの美子ちゃん」、第2弾は2025年11月7日(金)から「サン宝石」が登場！

平成世代には懐かしく、Z世代やα世代には新鮮な「平成レトロ」の世界が広がります。

アトレ新浦安 イベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」

アトレ新浦安で、2週連続でスペシャルなウィークエンドが開催されます！

第1弾は美しい文字のお手本として長年愛され続ける「日ペンの美子ちゃん」、第2弾は懐かしのアクセサリー「サン宝石」が登場。

平成を駆け抜けた世代には胸が熱くなる、そしてZ世代やα世代には新鮮な「平成レトロ」の世界を楽しめます☆

第1弾 日ペンの美子ちゃん

開催期間：2025年11月1日(土)〜3日(月・祝)

第1弾は、美文字のお手本「日ペンの美子ちゃん」の世界に浸れる3日間！

美しい文字を書くコツを学べる「美文字レッスン」やレアなグッズが購入できるショップ、貴重な原画展など、見て、学んで、楽しめる企画が満載です。

美文字レッスン

日程：2025年11月1日(土)

時間：12:00〜17:00 (時間内は自由に出入り可能)

場所：1F ガーデンテラス

参加条件：イベント当日税込み1,000円以上お買い上げレシート提示 ※合算不可

日ペンのベテラン講師が、一人あたり約10分、丁寧に楽しくキレイな文字の書き方を指導します。

短い時間で驚きの変化を実感できるレッスンです！

日ペンの美子ちゃんショップ

日程：2025年11月1日(土)

時間：12:00〜17:00

場所：1F ガーデンテラス

レアな美子ちゃんグッズを購入できる限定ショップが登場します。

歴代美子ちゃんの原画展

日程：2025年11月1日(土)〜3日(月・祝)

時間：各日10:00〜21:00

貴重な歴代「日ペンの美子ちゃん」の原画が展示されます。

第2弾 サン宝石フェア

日時：

2025年11月7日(金) 13:00〜19:00

2025年11月8日(土) 10:00〜19:00

2025年11月9日(日) 10:00〜19:00

場所：1F ガーデンテラス

第2弾では、雑誌や漫画の裏表紙でお馴染みだった「サン宝石」のフェアを開催！

かわいいアクセサリーや文具、小物雑貨など、あの頃のワクワクするアイテムが並びます。

アトレ新浦安公式Instagramフォローで「ほぺちゃんシール」プレゼントも実施されます☆

ほっぺちゃんしぼり体験

受付日時：

2025年11月8日(土) 10:00〜18:00

2025年11月9日(日) 10:00〜18:00

場所：1F ガーデンテラス

参加費：2,300円(税込)

※サン宝石公式LINEフォローで300円OFF

サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」が絞れるワークショップも開催！

自分だけのオリジナル「ほっぺちゃん」を作れます。

懐かしさと新しさが融合した、世代を超えて楽しめるスペシャルな2週間！

美しい文字のコツを学んだり、キラキラのアクセサリーにときめいたり、アトレ新浦安で特別な週末を過ごせます。

アトレ新浦安で開催される「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」の紹介でした。

