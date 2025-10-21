¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÍÀþ¥¿¥¤¥×¤ÎHHKB¤ËºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÇ¸°´¶¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡ÖHHKB Professional Classic Type-S¡×¤¬È¯Çä
PFU¤Ï10·î21Æü¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖHappy Hacking Keyboard¡×¡Ê°Ê²¼HHKB¡Ë¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖHHKB Professional Classic Type-S¡×¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖPFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÀþÀÜÂ³¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Î¡ÖClassic¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖType-S¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÇ¸°´¶¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊClassic¥â¥Ç¥ë¤ËType-S¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ
Classic¥â¥Ç¥ë¤ÏBluetoothÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖHYBRID¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÅÃÓ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÀþÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£
ÀÅÅÅÍÆÎÌÌµÀÜÅÀÊý¼°¤Î¥¡¼¹½Â¤¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¹âÂ®¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°À¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿Type-S¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¡¼¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£²¡²¼¤·¤¿¥¡¼¤¬Ìá¤ëºÝ¡¢²ÄÆ°ÉôÉÊ¤Î¥×¥é¥ó¥¸¥ã¤È¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤È¤ÎÀÜ¿¨ÉôÊ¬¤Ë¿Í´Ö¤ÎÄ°³Ð´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¼þÇÈ¿ô2500¡Á5000HzÂÓ¤Î»É·ã¤ò²¼¤²¤ë´Ë¾×ºà¤òÀßÃÖ¤·¤¿Â¾¡¢¥¡¼²¡²¼»þ¤Î¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶îÆ°Éô¤Î¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀß·×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¡¼ÂÇ¸°²»¤ò30¡óÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Î4mm¤«¤é3.8mm¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢¹âÂ®¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ
Professional HYBRID Type-S¥â¥Ç¥ë¤ÈProfessional HYBRID¥â¥Ç¥ë¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×¤ËÂÐ±þ¡£¹¥¤ß¤Î¥¡¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¥¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò1¥¡¼¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ëµ¡Ç½¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÎÇ¤°ÕÀßÄêµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·×6¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥¡¼¥È¥Ã¥×¤Î¹ï°õ¤Ï¥¡¼Ãæ±û¤ËÊÑ¹¹¡£Classic¥â¥Ç¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ìÇÛÎó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ìÇÛÎó/ËÏ¡×¡Ö±Ñ¸ìÇÛÎó/Çò¡×¡Ö±Ñ¸ìÇÛÎó/Àã¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¸ìÇÛÎó/ËÏ¡×¡ÖÆüËÜ¸ìÇÛÎó/Çò¡×¡ÖÆüËÜ¸ìÇÛÎó/Àã¡×¤Î·×6¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3Ëü1900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÎProfessional HYBRID¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£½¾Íè¤ÎProfessional Classic¤ÏÇò¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß»Ä¤·¤ÆÂ¾3¥â¥Ç¥ë¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸åProfessional¥·¥ê¡¼¥º¤ÏHYBRID Type-S¤Î10µ¡¼ï¡¢º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëClassic Type-S¤Î6µ¡¼ï¡¢Classic1µ¡¼ï¤Î·×17µ¡¼ï¹½À®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£