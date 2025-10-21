図1 『万福和合神』（葛飾北斎、文政4年）、国際日本文化研究センター蔵

（永井 義男：作家・歴史評論家）

江戸の常識は現代の非常識？ 江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原などの性風俗まで豊富な知識をもつ作家・永井義男氏による、江戸の下半身事情を紹介する連載です。はたして江戸の男女はおおらかだったのか、破廉恥だったのか、検証していきます。

町娘もアダルトグッズをよく知っていた

現在、性行為の悦楽を増進する、あるいは性機能を補強するための媚薬や性具などをアダルトグッズと総称している。ラブ・グッズやセックス・グッズという言い方もあるようだ。また、こういった品々を販売する（通販も含む）店はアダルトショップと呼ばれる。

図1は、江戸の性具・媚薬の一覧であり、壮観といおうか。江戸の性文化は世界の最先端だったと言いたくなる。

さて、四ツ目屋は、江戸の両国薬研堀に店を構えていた、いわゆるアダルトショップである。戯作『娘消息』（曲山人著、天保七年）に、次のような場面がある。

十四、五歳のおべそ、十六、七歳のお初はともに中流の町娘である。ふたりで嫁入り先はどこがいいかなどと他愛ない話をしているうち、おべそが両国の商家がよいと言った。お初が店の名を尋ねると--

べ「あれ、おまえも勘のつけどころが悪いねえ。何だわね、あれ、それえ、四ツ目屋だわね。おほほほほ」

初「おやおや、そりゃあ、あの長命丸を売る内だね」

べ「ああ、あそこにはね、井守の黒焼だの、何かがたんとあると言うから」

初「おやおや、嫌だねえ。そうして、まあ、井守の黒焼がたんとあったら、何におしだ」

べ「そうするとね、わたしゃ、好いた男にみな振りかけて、たんと色男をこしらえるわ」

初「おやおや、誠に浮気だねえ」

江戸の、こましゃくれた若い娘の会話が生き生きと伝わってきて、何とも愉快である。長命丸と井守の黒焼は媚薬だが、くわしくは後述する。

おべそとお初は、現在の満年齢にあてはめると女子中学生であろう。そんなふたりがアダルトショップの店名も、媚薬の商品名も知っており、何の屈託もなく冗談の題材にしている。もちろん、『娘消息』はフィクションだが、当時にあって、現代の中学生くらいの年齢の女の子が四ツ目屋や媚薬をあっけらかんと話題にするのは、けっして誇張ではなかった。民家のすぐ近くで営業していたからである。

現在、各種の規制により、学校の周辺や住宅街にアダルトショップが店舗を構え、看板を掲げるなどはできない。たいていは歓楽街の一角で営業している。また、性具・媚薬の広告がテレビで放映されることもない。いわば「日陰者」となっている。もちろん、けっして日陰者として鳴りを潜めているわけでなく、宣伝するところでは大々的に宣伝しているのだが。

ところが、江戸時代には、教育上あるいは風紀上の理由による性具・媚薬への規制はまったくなかった。おおらかといおうか、野放図といおうか。

性具・媚薬のほとんどはファンタジー

春本・春画や川柳でも性具・媚薬はしばしば題材になっている。こうした事例から、江戸では性具・媚薬が高度に発達していたという説があるが、はなはだ怪しい。

ある江戸庶民文化・古川柳研究者は、朔日丸（ついたちがん）という避妊薬をあげ、「江戸では世界に先駆けてピルが実用化されていた」と述べている。

朔日丸とは、月初めの一日に服用すれば、その月は妊娠しないという薬である。だが、そんな便利な避妊薬は、現代でも実現していない。まったくの作り事といえよう。

江戸の性具・媚薬のほとんどはファンタジーと言ってよかろう。前述した長命丸は、男女ともに性感が増し、射精もおくらせるという媚薬である。だが、春本・春画によって、飲み薬であったり、陰茎に塗る薬であったり、陰門に挿入する薬であったりして、判然としない。製法も多数の説があり、実態たるや、あいまいそのものである。

井守の黒焼は、イモリを蒸し焼きにして、その粉を振りかければ、男女ともにその気になるという、いわゆる「惚れ薬」だが、その効能を真面目に論ずる必要はあるまい。

図1は、さすが葛飾北斎の画力を感じさせるが、説明文を読むと、北斎の創作であり、空想の産物なのがわかる。少なくとも性具・媚薬としての実用性はない。

春本・春画に描かれた性具・媚薬に読者（多くは男）は夢を託し、楽しんでいたのだ。あくまでファンタジーの世界だった。しかし、性具・媚薬がこうして春本・春画の題材になり、しかも北斎までが取り組んでいたことは、やはり性文化が発達していた実例と言えるのかもしれない。

図2 『百入一出拭紙箱』（北尾雪坑斎か、安永3年頃）、国際日本文化研究センター

図2は、「好色調度絵解（こうしょくどうぐえとき）」とあり、アダルトグッズを解説しているところだが、筆者は若き日の社員旅行を思い出した。バブル経済の当時、各地の温泉旅館は社員旅行で隆盛を極めていた。温泉地にはそんな旅行客を目当てに、秘宝館なるものがあった。

ある温泉地の秘宝館に、筆者は男女数人で見学に行ったのだが、展示品の中に、「江戸城の大奥で使用されていた張形」なる物があった。だが、筆者がまじまじと見たところ、プラスチック製のようだった。他の展示品たるや、推して知るべしである。

バブル終焉とともに、各地の秘宝館もほとんど閉館したようだ。もちろん、図2も虚構である。

最後に、現代人が意外と見過ごしている、いわば盲点となっている事実を示そう。

江戸時代にはコンドームはなかった。そのため、吉原はもちろん、岡場所や宿場の遊女はいわゆるナマで、客の男と性交していた。コンドームは避妊具であると同時に性病の予防具である。

遊女はナマで不特定多数の男と性交していたため、遅かれ早かれ梅毒や淋病などの性病に罹患した。いったん性病になった遊女は、今度は客にうつす側になる。抗生物質がなかったため、いったん性病に罹患すると完治することはない。

こうして、江戸時代、性病は人々の間に蔓延していったのだ。

（編集協力：春燈社 小西眞由美）

