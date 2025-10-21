東原亜希 （C）ORICON NewS inc.

　4児の母でタレントの東原亜希（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。“ボリューム満点”な手作り弁当を公開した。

　東原は「今日は（双子）社会科見学だそうで、とんかつ流用の食べやすいサンドウィッチ組とご飯組に」と書き出し、弁当箱にたっぷりと具材が詰まった重量感のある4人分の弁当を披露。

　「みかんにチーズに星のお煎餅を入れろとご注文多めですがそれはそれでありがたい。イシイのミートボールには長年感謝しかないわけで　行ってらっしゃい〜」と子どもの要望に合わせて作ったことを明かしており、愛情が詰まった弁当となっている。

　ボリューミーな内容に、投稿には「すごい豪華弁当ですね　テンション上がる」「なんと豪華　朝から素晴らしいです」「ボリューム満点！」「すごい　何時起きですか？」などのコメントが寄せられていた。

　東原は柔道家の井上康生氏と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。