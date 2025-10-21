「破格の安さといえるだろう…」都心のど真ん中・大手町にオープンした立ち食いそばチェーン“文殊”が人気を集める“納得の理由”〈社長に直撃〉
「そばうどん文殊」は自家製麺、自家製天ぷら、自家製つゆを掲げ、平成7（1995）年に創業した人気の立ち食いそばチェーン店である。筆者も創業当時から大変お世話になっている。両国に本店を置き、浅草橋や浅草、市川、船堀などの城東地区の人気“路面店”として、そして、成増、大山、志村三丁目、川越などの東武東上線、都営三田線などの“駅そば店”として勢力を広げている。
【画像】立ち食いそばチェーン「そばうどん文殊」が大手町に新オープンした“お洒落すぎる”店舗を写真で一気に見る
東京サンケイビルの地下1階にできた「そばうどん文殊大手町店」
こうした2種類の顔を持つユニークなビジネスを展開しているチェーン店が、2024年9月に大手町のど真ん中、東京サンケイビルの地下1階に大手町店を開業。新たな展開を模索しているという。
そして、この店、フツフツと人気が上昇しているというのだ。
そこで今回は「そばうどん文殊大手町店」を訪問し、どんな背景や戦略で誕生したのかを調査することにした。大手町店はどんな店なのか、大変楽しみだ。
東京駅丸の内側地下改札を出て、丸の内オアゾ方向へ歩いて行く。この辺りは地下道や地下街が網の目の様に張り巡らされていて、近未来的、宇宙空間のような雰囲気が漂う。
大手町ビルを過ぎると、東京サンケイビルの入口が現れる。地下2階からの吹き抜けがあるお洒落なエリアだ。
地下1階部分を進むと、通路の前方にスターバックスコーヒーがみえ、そのとなりに文殊のマークの看板が輝いていた。
「文殊」というよりは「カフェ モンジュ」
看板にはネオンサインで「MONJU SOBA UDON」という文字が輝いている。
今までの文殊とは一線を画す外観である。店内にもネオンサインでシンボルマークが浮き上がっており、壁はシックなグレーブラック。
「文殊」というよりは「カフェ モンジュ」というイメージだ。これには驚いた。BGMにはジャズが流れている。ジョン・コルトレーンの「バラード」が流れてきたのにはびっくりした。
7席、6席、3席のカウンター、4人がけ2列のテーブルが、利用者の視線が交差しないように配置されている。街そば屋のように小さいテーブルをぎっしり並べるというようなこともしておらず、とにかくゆったりしている。
また、お店のスタッフはみなグリーン系のシャツにハンチングを被っている。ほかの文殊とは異なり、こちらではこれがフォーマルなスタイルになっているようだ。
大手町価格かと思いきや…びっくりなお手頃価格
さてメニューだが、大手町価格でさぞかしお高いのだろうと思って眺めてみると、これがまたびっくり。
メニューをある程度しぼって、オペレーションしやすいようにしているのだろう。既存の文殊店とほとんど変わらないか30円程度高いだけの設定である。一番人気の「かき揚げそば」は530円、熱烈ファンが多い「春菊天そば」も540円である。
温かいそばの他に、「ざるそば」（490円）、「冷しかけそば」（440円）も用意している。
そばに「ミニ天丼」、「ミニ鶏丼」、「ミニカレー」のいずれかがついた「そば定食」は750円、「ざる定食」なら820円である。
いやいや、この価格設定も大手町では破格の安さといえるだろう。
「ざる定食」ミニカレーは文殊を代表する味だ
いよいよ、実食タイムである。「春菊天」と「ざる定食」をミニカレーで注文した。文殊では注文後、そばを茹でる。2分ほどで完成したので取りに行き、カウンター席においてじっくりと眺めてみる。プレートは豪華絢爛だ。
「ざる定食」ミニカレー セット
「ミニカレー」はサイドメニューとして丁度よい量である。実は文殊のカレーは大手メーカーにプライベートブランドとして作製依頼したルーを使用している。なるほど、スパイシーで他店にない味でうまい訳である。
個人的にはこのカレーに七味と春菊天を砕いたものをのせて食べるのがうまいと思っている。カレーの辛さに春菊の香りがマッチするのだ。
薬味にはわさび、ねぎだけでなく、白ごま、そして柚子の皮ものる。
個人的に一番好きな「春菊天」はカリっと揚げられており、下町のコロモの多いものとは一線を画す。
加水率の低いコシのあるそばはやや硬め。
つゆは鰹節鯖節などを十分に利かせた返しのしっかりした味で、シャキッとする大人の味である。
この「ざるセット」を黙々と食べてしまった。本当にうまい。いやはや、いつものあの文殊の立ち食いの味なのだが、このプライベート感あるカウンターで食べていると、つい自分の世界に入り込んでしまう。
ふと我に返るとここは大手町だ。「そばうどん文殊大手町店」はなんとなく宇宙ステーションの中にあるそば屋のようなイメージだ。
突然現れた大橋社長に突撃インタビュー
そんなことを店の外に出て考えていると、誰かが私の肩をポンと叩きながら「なに写真撮ってるのよ」と話しかけてきた。なんと、それは文殊社長の大橋俊春さんだった。これにはものすごくびっくりした。
私は間髪入れず、「そばうどん文殊大手町店」はいったいどんな戦略でオープンしたのかを大橋さんに聞いてみた。すると、ポイントは次の2つだったという。
（1）大手町スタイルを作ろう
（2）文殊の従来通りの味を提供しよう
「大手町スタイルを作ろう」という作戦が生んだ効果
事前に何度もビルを見に行き、開店1年以上前に公募に参加。
出店が決まると、大手町の東京サンケイビルに入るということで、従来の店舗設計デザインではお客さんが満足してくれないとすぐに判断し、従来、施工していないデザイン設計を計画した。
それがカフェのようにお洒落で落ち着いた、街のそば屋っぽくない空間で、立ち食いそば屋のようなカウンター中心のレイアウトであった。こうした要素が、プライベート感の高い大手町店の印象につながっているのだろう。
「文殊の従来通りの味を提供しよう」という潔さ
そして重要なことだが、大橋社長は立ち食いそば屋で培った根幹部分はほぼ変えることなく適応した。実はこの点が近隣のそば屋との差別化を際立たせていると思う。
立ち食いそば屋ならではのメニューを変えなかった。
メニューは増やさず、天ぷらは従来店で人気なものをそろえた。
価格こそ、既存店と比べて30円程度高い設定にしたのだが、大手町界隈では逆に「安い」と受け入れられた。
営業時間は既存店とほぼ同じ朝7時からオープン。これは朝利用のオフィスワーカーにとっては堪らないサービスだ。通勤ラッシュを抜けてホッとできる空間となるわけである。
また、店舗運営の観点に立つと、日曜祝日を定休日にしたことは従業員の確保という意味で大きなメリットがあったという。
オフィス街向け文殊は「第3の柱」に
大手町に長年勤めるオフィスワーカーにとっても、「そばうどん文殊大手町店」のカフェのようなそば屋は、あまり馴染みのない異色な存在かもしれない。しかし、味もシンプルでうまいと瞬時に理解したのか、同店はすでに人気店になっており、“オシャ（レ）モン”とか“オオテモン”などの愛称もできつつある。
大橋さんは、大手町のような“オフィス街向け文殊”を第3の柱として提供していくことに自信と大きな期待を寄せているという。
「午後4時半以降なら、天ぷらは注文後揚げたてで提供しています。是非いらしてくださいね」とアピールされていた。
ぶらっと1人でも入りやすい大手町スタイルがプライベート感を演出したこと、大手町だからとそばの味やメニューの根幹部分を変えなかったことがみごとに融合し、「そばうどん文殊大手町店」という新たな人気店を誕生させた。
文殊の進化はこれからも進んでいくことだろう。
INFORMATION
「そばうどん文殊大手町店」
住所 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル B1
営業時間 月〜金 7：00〜22：00／土 7：00〜20：00
定休日 日曜、祝日
（坂崎 仁紀）