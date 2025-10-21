「会話と状況から察するに、このキャップの強面の男は少女たちの監視役──つまり、みかじめ料を徴収するケツ持ちなのだろう。さらに少女の年齢は、少なくとも17歳以下。しかも、たった1万5千円でカラダを売っているというのだ」

2010年代に記者として、立ちんぼだらけになった新宿の歌舞伎町を取材していたノンフィクションライターの高木瑞穂氏。そこにはヤクザや半グレのもとで、売春を続ける10代少女の姿があった。なぜ少女たちはリスクを犯してまで、カラダを売るのか？ 今もなくならない「立ちんぼビジネスの暗黒面」を、文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全3回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

19歳と称して路上に立つ少女、華奈江（16歳）

その少女との待ち合わせ場所は、客引きの男が暮らす歌舞伎町の外れにある高級マンションだった。部屋番号を押してインターフォンを鳴らすと、客引きの男にロビーで待つように指示される。

ソファに座り待っていると、エレベーターから客引きの男が降りてくるのが見えた。

昼間なのにサングラスをかけたギャルが後に続く。これが少女との出会いだった。

少女の名前は華奈江（仮名）。件の地で街娼をする16歳である。サラリーマンの父と専業主婦の母、中学生の弟と都内近郊のマンションに住む。客引きの男に「大丈夫だから」と説得されていたようで、街娼になった経緯からその暮らしぶりまですべてを話してくれた。

「去年9月からハイジア周辺で仕事するようになりました。きっかけは地元の友達の紹介です。その友達から『フーゾクで働いている』と聞いて、なら私も働きたいと思って。それで紹介してもらったのが、風俗ではなく立ちんぼだったんですよ。

もちろん最初は戸惑いました。だって、外に立つとなると人目が気になるから。でも、すぐに慣れました。同じように立ちんぼする仲間がいて、私のあとにも女の子が入ってきて、みんなと仲良くなって。あとから入ってきた子はタメかそれより下。なかには13歳もいました。

その13歳は10日くらいで居なくなっちゃった。そんな感じでみな入れ替わり立ち替わりだったから、何人いたかは正確にはわからないけど、たぶん15人くらいはいたんじゃないですかね。上は18歳ぐらいまでしかいなかった。ほとんどが15、16歳の未成年でした」

密着感をウリにした簡易的なマッサージを受けられるJKリフレ店に代表されるJKビジネスが現役高校生世代でも働ける売春の舞台として機能したのは少しあとのことで、この時代、身分証を偽造するなどの悪知恵を働かさなければ16歳の華奈江が正規のルートから売春ビジネスに入り込める隙などほとんどない。

いや、もし仮に年齢をわかった上で雇ってくれる店があったとしても、安月給でいいように使われて──というお決まりの転落物語が始まるだけだ。つまり、華奈江が思うがままにカネを稼ぐには、こうして路上に立つしかなかったことになる。

華奈江は、街娼をしていることを“仕事”と言った。まるで法律で定められた性風俗の一業種のように語るのには、何か事情があるのだろうか。

考えられるのはひとつ、少女らの後ろで目を光らせていた“ケツ持ち”の存在だ。

「最初に友達からヤクザの男の人を紹介されました」

一般にはヤクザのシノギである。つまりフリーで個人営業するのではなく、ヤクザの威光で組織化されているから友達も「フーゾクで働いている」と言ったのだろう。

僕の予想を裏付けるように、華奈江は続ける。

「最初に友達からヤクザの男の人を紹介されました。そう、ウチらのそばにいたキャップの男の人です。そしたら、その人から『やり方がわからないだろうけど、友達に付いていって。友達から近い距離にいれば、あのコがどうやって（売春をして）るかわかるから』」と言われて。

マネして近くに座っていたら、不思議と客の男の人が声をかけてきたから、『ああ、こうやってやるんだ』って思いましたね。簡単だなって思っちゃったんですよ。

あとは特に何も指導されませんでした。もちろんプレイの講習もありません。

実際にやってみるとやっぱり簡単でした。だって、ただ座ってるだけで自然に声をかけられるんですよ。それで何となく値段を決めて交渉して、お互いOKだったらそのままホテルに。ダメだったらその場で断る、みたいな。

1本（ひとりの客）につき2千円の場所代を払う決まりでした。ヤクザの人は、最低でもふたりが近くにいて、私たちを見張ってくれていました。私服警官が来て、それを見抜けずに女のコが付いていっちゃうとホテルに入る前にパクられちゃうっていうのが、その理由です。ヤクザの人が『アイツ、私服っぽいから気をつけなよ』とかアドバイスくれていたんです。

客は40歳前後のオヤジが多かった。年齢？ 18か19歳って誤魔化してました。だから客は実際の年齢を知らなかったんだと思います」

華奈江は淡々と話した。これは普通のアルバイトだと言わんばかりに。そこには犯罪の念など微塵も感じられない。私は単にカラダを売っているだけ。臆することなき態度でそう主張する。

しかし16歳が路上で売春することが普通である、はずがない。あまりに現実離れして聞こえ、歯牙にも掛けない作り話だとイラつきさえ湧いてしまう。

だがこれは、ドラマの台本を読み上げているのでも何でもなく、向かいにいる少女の実体験だ。それが、ディテールに至るまで再現された華奈江の話から痛切に感じられる。

華奈江がやっているのは、カラダと引き換えにカネを得る仕事だ。どんなにカネが必要だろうと、そうそう割り切れるものではない。家にお金を入れないといけないとか、何か借金を抱えているとか、置かれた境遇に事情があるのだろうか。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））