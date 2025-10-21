〈「ヤクザの人が見張ってくれて…」16歳少女が『新宿歌舞伎町の立ちんぼ』に簡単になれた“衝撃の理由”「なかには13歳もいた」〉から続く

16歳が路上でカラダを売る――2010年代に記者として、立ちんぼだらけになった新宿の歌舞伎町を取材していたノンフィクションライターの高木瑞穂氏。冒頭のような異常な状況はなぜ起きたのか？ 19歳と称して路上に立つ少女、華奈江（16歳）から聞き出した「衝撃の事実」を、文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けす。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全3回の2回目／続きを読む）

【閲覧注意…】「白髪まじり」「シワを隠せないハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿で「立ちんぼ」を続ける“年齢不詳の老女”



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「単純に遊ぶお金が欲しかった」

「別にお金に困ってたとか、家が借金まみれとかじゃない。遊び代だったり、洋服代だったり単純に遊ぶお金が欲しかったから始めたんです。それにウチはフツーの家庭ですよ。親とは……、そんなに仲がいいわけじゃないけど、ちゃんと父も母もいるし、家にも帰ってるし。家出しているコはほとんどいなかったと思います。

13歳のコも、家出ではなく『家が近いだけでちゃんと帰ってる』って言ってました。でも、同い年くらいなら私と同じような欲求で立ってるのはわかるけど、年齢を聞いて、さすがに『中1が万単位のお金を持ってどうするの？』って、やめるように言いました。

この歳だと出会いカフェに入れないし、出会い系サイトも規制が厳しくなったって聞くし、客とやりとりするのが面倒だし。もちろんヘルスやデリヘルのほうが安心だとは思うけど、働けないから路上で立ちんぼするしかないじゃないですか。少なくても1日3万円は稼げるから、洋服買えるし髪も染めれるし、余ればネイルだってできる。親？ 居酒屋でバイトしてることになってます。

お金を稼ぐことなんて、カラダという武器を使えば簡単でした。1日平均2〜3人とセックスして、最高14万くらい稼げました。それでもう、すぐにお金に目がくらんじゃった感じです。だって、この歳で14万って、マジありえないことじゃないですかぁ。

出勤は不定期でした。1週間に1回きりだったり、2・3回だったり。時間は18時から24時まで。12月は寒いから週1くらいしか立てなかったけど、10月、11月は週4くらいで立ってました。

出勤っていったらおかしいけど、強制ではなかったんです。好きな時間に行って、好きな時間だけ働いて帰る、みたいな。とにかく自由なんです。行ったらとりあえずヤクザの人に挨拶をして、テキトーに立って、客を引いて」

「1万円でブーツのニオイを嗅がせて」

「なかには突然飛ぶ子もいました。理由は新入りのクセに態度が悪いとかでモメたりだとか。客が少ないときに、女の子同士で客の取り合いになっちゃったりしてたんです。

例えばある客が2（万円）を提示して、それを盗み聞いたもうひとりの子がイチゴー（1万5千円）を提示すると、客をイチゴーの子に取られちゃったり。仲間意識はあっても、みなお金を稼ぎに来てるわけだから上辺だけですよね。仮にケータイ番号交換した子がパクられて、コッチまで巻き沿えくらったら面倒くさい。だから連絡先も交換してないような関係です。

（中略）

プレイ時間は、フツーは60分。それ以上を求めてきたら倍の金額をもらった。なかには朝までいてっていうお客さんもいて、そういう場合は5（万円）をもらっていました。ちなみに『1万円でブーツのニオイを嗅がせて』って言ってきた変態オヤジもいましたよ。セックスもせずに1万円もらえるのはオイシイけど、何か危ないと思ったから『ごめん。私、ウリ専門なんで』と断った。

そうして犯罪の匂いを感じたら引くようにしてましたね。客はお金を払ってるけど、カラダを売るのはコッチだから、結局、立場的にはウチらのほうが上です。若いコのカラダを自由にできるんだから『それくらい出せよ！』くらいの上から目線で交渉してました。

もちろん、いつかパクられるんじゃっていう怖さはありました。でも対策がありました。私服（警官）は歩きタバコができないから、タバコを吸っていたらセーフです」

稼いだ金額は…

「あとはマスクでやたらと顔を隠したがっている人だったり、一定の距離を開けて歩いている集団に注意したり。

ほら、警察はひとりで来ないから。話しかけられて怪しいと思ったら『ちょっと胸触って』ってカマかけましたね。

私服警官は絶対に触れないし、それでも判断に困ったらホテルに行くまでもわざと手を繋いでその反応を見て対策をしていました。ニヤニヤし始めたら客だと思うし、変に拒んだら危ないと判断してその場で『コンビニ行ってくる』とかテキトーな理由をつけて撒いたり。すべてキャップの男の人が教えてくれました」

こうして華奈江は50人以上とセックスをした。

〈股が裂けたり、性病の対価に得たものは…「立ちんぼビジネス」で50人以上にカラダを売り続けた16歳少女が「得たもの・失ったもの」〉へ続く

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））