2025年10月18日、第102回箱根駅伝予選会、力走する各大学の選手たち。右端は中央学院大の近田陽路

10km通過は立大がトップで日体大が19位

第102回箱根駅伝予選会が10月18日に行われた。今大会は「暑熱対策」として例年より約1時間早い午前8時30分にスタート。42校による“10枚のプラチナチケット”をめぐる戦いが始まった。

天候は曇り、気温16.3度、湿度80％。まずまずの気象条件となったが、さほどペースは速くならなかった。最初の5kmを留学生による先頭集団が14分25秒、日本人トップ集団は14分57秒で入った。

しかし、その後はレースが高速化していく。10kmは先頭集団が28分43秒、日本人トップ集団は29分41秒で通過した。

10km通過は立大がトップで、順大、山梨学大、中央学大、日本薬科大、大東大、東農大、法大、東海大、筑波大と続く。ここまでが通過圏内で神奈川大は15位、日体大は19位と出遅れていた。

15km通過は順大がトップに立ち、日大が6位、専大が10位に順位を押し上げる。その一方で日本薬科大と筑波大が圏外に弾きだされた。17.4km通過は順大がトップを守り、神奈川大が10位に浮上。出場圏内まで専大が32秒、日体大が37秒という僅差につけていた。

レース終盤、選手たちは“栄光のスタート”を目指して、最後の力を振り絞った。

中央学大・近田陽路が日本人トップ

個人トップはブライアン・キピエゴ（山梨学大3）で1時間0分16秒、2位はシャドラック・キップケメイ（日大3）で1時間0分31秒、3位はジョセフ・ムイガイ（平成国際大3）で1時間0分52秒だった。

日本人トップ争いは前田和摩（東農大3）、近田陽路（中央学大4）、平島龍斗（日体大4）、阿部紘也（山梨学大2）が競り合いながら20kmを通過。ラスト勝負を制したのが近田だった。

予選会とほぼ同コースとなる3月の立川シティハーフマラソンを1時間2分11秒で制している選手。今季は吉田礼志（現・Honda）から主将の座を引き継ぎ、チームを引っ張ってきた。

「立川ハーフで自信がつきましたし、コースも熟知していたので怖いもの知らずで、いくことができました。最初はゆったり入って、公園に入ってから徐々に上げていく感じになったので、結果的に自分に合ったレース展開になったんです。日本人トップを取れるとは思っていなかったんですけど、公園内に入ってからは前田君がずっと引っ張っていたので、最後は『絶対に勝つ』という気持ちで戦いました。前田君はラスト上がってくることがありませんでしたし、馬場賢人君（立大4）が今回出場できなかったので、運が良かったなと思います」

近田が1時間2分04秒で個人7位。先輩・吉田に続いて、中央学大の選手が2年連続で日本人トップに輝いた。そして最初に10人がフィニッシュしたのが順大で、神奈川大、中央学大、日大、法大と続く。一方、東農大は12番目、立大は14番目だった。

中央学大が18年ぶりのトップ通過

チーム成績は17.4km通過時で1位の順大と１分06秒差あった中央学大が逆転。10時間32分23秒でトップ通過を決めた。2〜4位は順大（10時間32分35秒）、山梨学大（10時間32分44秒）、日大（10時間32分57秒）が僅差で続いた。

5位は東海大（10時間34分07秒）で6位は東農大（10時間34分59秒）。昨年、悔しさを味わった両校が今年は笑顔を見せた。

7〜10位は52秒という僅差で、神奈川大（10時間36分04秒）、大東大（10時間36分12秒）、日体大（10時間36分14秒）、立大（10時間36分56秒）が本戦出場を決めた。11位は法大で「17秒差」が明暗をわけたことなる。

25回目の本戦出場を決めた中央学大。今回は予選会特有の戦略である「集団走」をせずに戦った。

「集団走を行うと、途中で飛び出したいとか、やりたいことができない子が出てくる。自己主張の強い選手もいますし、それなら各自で走った方がいい。また、いつもうちは他校のペースメーカーになってしまうことが多いので、そうならないようにというのも理由のひとつです」（川崎勇二監督）

集団走から単独走に切り替えることになったが、「自分の走りやすい集団や個人を見つけて、一緒にいくように指示しました。また、これまでは15km以降に順位を落とすことが多かったので、公園内の折り返し（17.4km地点）をまわってから頑張ろう、と。そこまではとにかく脚を残すように。それだけです」と川崎監督は細かい指示は出さなかった。

3週間前に集団走をやらないことを告げられるとチーム内に動揺が広がったという。しかし、選手たちは川崎監督の意図をしっかりと理解した。そして指揮官の指示通りに終盤ペースアップ。順大と山梨学大を逆転して、堂々のトップ通過を果たした。

「3位以内には入れると思っていました。トップ通過といっても4位まで差はほとんどありませんが、選手にとっては勢いがついたし、自信になったんじゃないでしょうか。本戦は近田を2区に行かせるしかないので、前回の吉田礼志（6人抜きの区間6位）を目指して頑張ってもらえればなと思います。今回は12番目の選手もそんなに悪いタイムではありません。選手層は厚くなっているので、箱根駅伝は主力の故障者ゼロで迎えたい。そうすれば（シード権が）ある程度、見えてくるかなと思います」（川崎監督）

予選会のトップ通過は第84回大会以来18年ぶり。このときは本戦で過去最高の総合3位に入っている。第95回大会が最後のシード権獲得となっている中央学大の“反撃”が始まった。

