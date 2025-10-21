ÄÔ´õÈþ¡¢¡È²æ¤¬²È¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ÉÀ¸¸å2¥ö·î¼¡½÷¤Î¥¥å¡¼¥ÈSHOT¸ø³«¡ÖÌëÃæ¤Ï²ø½Ã¤À¤±¤É ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
10·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡½÷¡õ»°ÃË¤È´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤ë¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿Íµ¤¼Ô¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥ß¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿À¸¸å2¥ö·î¤Î¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÌëÃæ¤Ï²ø½Ã¤À¤±¤É ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¼¡½÷¤ÎÌëµã¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄÔ¤Ï¡¢18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢6ºÐ»°ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ø¹» ¤ÎÆü¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ ¡Ø¤â¤¦°ì²ó¿²¤Ê ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»°ÃË¤È¼¡½÷¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÙÆü¤ÎÄ«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦º£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê