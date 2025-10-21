「急いで復帰させる意味がどこにあるのか」112億円左腕はロースター入り意欲も“反論噴出”「誰よりも炎上する危険性を高める」
2年連続でワールドシリーズ進出を決めたドジャースは先発投手陣が好調だ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ナ・リーグ優勝決定シリーズにおいて、ドジャースの先発投手陣は、ファンに対してロースター最大の弱点であったブルペンについてほとんど心配する必要のないという信じられないほどの贅沢を提供した」と伝えている。
ポストシーズンに突入する前からリリーフ陣は不安視されていたが、特に守護神を務めていたタナー・スコットの起用には懐疑的な意見が多かった。そのスコットは、下半身の膿瘍の切開手術を受け、フィリーズとの地区シリーズのロースターから外れた。
リーグ優勝決定シリーズもロースター外でこのまま出番がなく終わるのかと思われたが、31歳の左腕はワールドシリーズでのロースター復帰へ意欲をみせているという。
同メディアは「彼を急いで復帰させる意味がどこにあるのか理解しがたい」と、またもブルペンで“大惨事”を招く可能性を指摘した。
記事では「ドジャースは彼に機会を与えるべきではない」と主張し、「ブルペンの炎上は許されない。特にこれほど長い間登板していないスコットは、誰よりも炎上する危険性を高めることになるだろう」と、ポストシーズンで一度も登板のないスコットの復帰について最後まで反対意見を述べていた。
果たしてワールドシリーズでのロースター復帰はあるのか。もし登録されれば、4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約でドジャースに加入した男の真価が大舞台で問われることになる。
