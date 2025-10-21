¥Ó¥­¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAzusa¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§Azusa¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦Azusa¤Î¡ÈÇò¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÊ¢¡É

¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡ª¡×

Azusa¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¿È¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÇò¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿Âç¤­¤Ê¤ª¤Ê¤«¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤´ÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¥Ç¥«²á¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤â¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â38Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¡Ä¡×

10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢Âç¤­¤Ê¤ª¤Ê¤«¤òÈäÏª¤·¤¿Azusa¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â38Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¡ÄµÕ¤Ë38Æü¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤â¤¦1¿Í°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤¡¡Ä¤â¤¦¤¹¤°¤ï¤¿¤·¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ë¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¡Ä¡Ä¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢½Ð»ºÄ¾Á°¤Î¿´¶­¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤â²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)