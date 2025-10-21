秋に行きたいと思う「青森県の絶景スポット」ランキング！ 2位「津軽海峡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「青森県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「厳かな雰囲気を味わえそうだから」（30代女性／静岡県）、「津軽の海と美しい紅葉を一緒に見たいから」（30代男性／茨城県）、「歌でしか聞いたことが無いので見てみたい」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「奥入瀬の紅葉は渓流の左右に広葉樹が生い茂るため車からも遊歩道からも楽しむことができるから」（40代女性／兵庫県）、「秋は渓流沿いの木々が赤・黄・オレンジに色づき、絶景ハイキングが楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「ブナやカツラ、カエデなどの広葉樹が織りなす紅葉のトンネルを楽しめるから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
