元日テレ・後藤晴菜アナ、Jリーガー夫＆3歳娘の幸せショット公開「毎日可愛くて可愛くてたまりません」
フリーアナウンサーの後藤晴菜さんは10月20日、自身のInstagramを更新。夫で鹿島アントラーズの三竿健斗選手＆娘との家族ショットを公開し、ファンからは祝福のコメントが寄せられました。
【写真】後藤晴菜の幸せ家族ショット
「この一年でお話しがとっても上手になり娘が考えていることや娘に見えている世界をより知れるように」なったことで、「毎日可愛くて可愛くてたまりません」と、娘への愛情がさらに深まったようです。最後は「憧れの3歳。まちに待った3歳。またどんな可愛い姿を日々見せてもらえるのか本当に楽しみです」と、これからの成長を楽しみにする言葉で締めくくりました。
この投稿にファンからは、「娘ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「はるなさんが楽しんでるのが笑顔で伝わってきて素敵な投稿」「元気に明るく楽しく過ごせるよう祈っております」「パパもママも3歳おめでとうございます」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】後藤晴菜の幸せ家族ショット
娘の誕生日を祝福！後藤さんは「娘が3歳になりました」とつづり、5枚の写真を掲載。写真には、ドレスアップした娘と触れ合う三竿選手の姿や、娘がキャラクターにサインを求める場面、家族3人で並んで座っている様子などが写っています。
この投稿にファンからは、「娘ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「はるなさんが楽しんでるのが笑顔で伝わってきて素敵な投稿」「元気に明るく楽しく過ごせるよう祈っております」「パパもママも3歳おめでとうございます」と、祝福の声が多く上がっています。
読み聞かせエピソードも披露後藤さんは4日にもInstagramを更新し、北欧の時計ブランド「アルネ・ヤコブセン」の時計を寝室に飾っていることを報告しています。また、娘の就寝前の絵本の読み聞かせについては、「日本語の日は私、英語の日は夫です」と語っていました。
(文:勝野 里砂)