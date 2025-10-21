ZEROBASEONE、『Doctor！Doctor！』がロングランヒット中！累積再生回数5000万回突破

ボーイズグループZEROBASEONEが愛と治癒の力でロングランヒットを続けている。

【写真】ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿

去る1月、ZEROBASEONEは5thミニアルバム『BLUE PARADISE』の収録曲『Doctor！Doctor！』を先行公開リリースした。同曲は、リリースから9カ月が過ぎた今も愛され続けている。

『Doctor！Doctor！』はリリース直後、韓国の主要音源サイトBugsの「リアルタイムチャート」1位をはじめ、Melon「ホット100」に入り、熱い人気を示した。

韓国だけでなく、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyが発表した「バイラル50」、中国最大の音楽ストリーミングプラットフォームQQミュージック、ユーチューブ「人気急上昇音楽チャート」も席巻し、ZEROBASEONEへの高い関心を証明した。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

特に3月、ZEROBASEONEはMelonを通じて『Doctor！Doctor！』の再生回数1000万回チャレンジを行ったなか、最終目標値を軽々と超え、ZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）の名前でソウル大学校小児病院後援会に1億ウォン（約1060万円）を寄付した。

ZEROBASEONEは、『Doctor！Doctor！』が持つ「愛は結局、すべての深刻な苦悩を治癒できる唯一の力だ」というメッセージを現実の世界にまで拡張し、リスナーが単に音楽を聞くことを越えて、社会活動に参加できる参加型キャンペーンを実施し、善良な影響力を広めたと評価されている。

こうして、同曲は着実に再生回数を伸ばし、さまざまな音源サイトで累積再生回数5000万回を突破、世界中のリスナーから大きく愛されている。

なお、ZEROBASEONEはワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’」を開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。