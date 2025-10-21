TXT・ヨンジュン、“初ソロアルバム”のタイトル曲は『Talk to You』！作詞・作曲にも参加し多彩ぶり発揮

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、初のソロアルバムのタイトル曲『Talk to You』で自身ならではの魅力を発揮する。

ヨンジュンは10月21日0時、TOMORROW X TOGETHERの公式SNSを通じて、1stミニアルバム『NO LABELS : PART 01』のトラックリストを公開した。

今回のアルバムには、タイトル曲『Talk to You』をはじめ、『Forever』『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』『Do It』『Nothin’ Bout Me』『Coma』など、全6曲が収録されている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

タイトル曲『Talk to You』は、自分に向けられた相手の強い惹かれと、その中で芽生える緊張感を描いた楽曲。印象的なギターリフが響くハードロック調のサウンドに、エネルギッシュなドラムとヨンジュンの荒々しいボーカルが重なり合い、独自のグルーヴを生み出している。

ヨンジュンはこの曲の作詞・作曲にも参加し、自身のカラーを落とし込むことで“ヨンジュン・コア”を完成させた。また、英語曲『Forever』を除く5曲の作詞と、『Nothin’ Bout Me』の作曲にも名を連ね、アーティストとしての実力を見せつけた。

アルバムに収録された6曲はいずれもパフォーマンス特化型の楽曲で、ハードロックからHIPHOP、R&B、オールドスクールHIPHOP、ハードコアHIPHOPまで、多彩なジャンルで構成されている。“K-POPを代表するダンサー”ヨンジュンの真価が発揮される作品となりそうだ。

さらに、『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』では、グローバルガールズグループKATSEYEのダニエラとコラボレーションし、新鮮な組み合わせが期待される。

ヨンジュンが初めて披露するソロアルバム『NO LABELS : PART 01』は、11月7日14時にリリース予定。修飾語やラベルをすべて取り払い、“ヨンジュンそのもの”を詰め込んだ一枚だ。

ヨンジュンは音楽への自信をもとに、リリースに先駆けて11月5日・6日には「Pre-Listening Party（プレリスニングパーティー）」を開催し、ファンにいち早く新曲を披露する。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。