西武、2025年秋季キャンプの参加選手を発表
西武は21日、2025年秋季キャンプの参加選手を発表した。なお、CAR3219フィールドの練習公開の実施可否については決まり次第、発表となる
◆日程
・10月30日（木）〜11月17日（月）
（休養日）3日(月・祝)、8日(土)、13日(木)
◆ 場所
・南郷中央公園野球場(宮崎県日南市)
・CAR3219 フィールド(埼玉県所沢市)
【参加選手】
◆ 南郷中央公園野球場
隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔
成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮澤太成
三浦大輝、冨士大和、佐藤爽
古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是澤涼輔
仲田慶介、齋藤大翔、源田壮亮
山村崇嘉、滝澤夏央、村田怜音
渡部聖弥、蛭間拓哉、古川雄大
西川愛也、仲三河優太、岸潤一郎
__________________________________
◆ CAR3219フィールド
上田大河、渡邉勇太朗、高橋光成、與座海人
松本航、田村伊知郎、糸川亮太、甲斐野央
ボー・タカハシ、羽田慎之介、杉山遙希
今井達也、佐々木健、黒木優太、黒田将矢
中村祐太、平良海馬、菅井信也、浜屋将太
上間永遠、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太
牧野翔矢、龍山暖、野田海人
児玉亮涼、外崎修汰、元山飛優、平沢大河
高松渡、古賀輝希、野村大樹、谷口朝陽
金子功児、福尾遥真
平沼翔太、林冠臣、奥村光一
ラマル、澤田遥斗、オケム
※上記の選手が練習に不参加の場合もあります