40代になっても「手取り30万円」に届きません…それだけ“もらえる人”の割合は？ 額面でいくら必要でしょうか？“手取り30万円”以上を目指す方法も解説

手取りを30万円にするために必要な給与額

前記のとおり、手取りを30万円以上にしたい場合、35万3000～40万円の給料をもらう必要があります。一般的な会社員であれば、給料から社会保険料や所得税、住民税などが天引きされるため、額面のままの金額は受け取れません。

天引きされる金額は、扶養家族の有無をはじめとした諸条件によって異なりますが、一般的に給料の15～25％とされています。そのため、手取りを30万円以上にしたい人は、約424～480万円（ボーナス抜き）の年収が必要になると把握しておきましょう。



手取り30万円以上ある人の割合

国税庁が発表した「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、40代男性、資本金5000万円未満の企業の平均給与総額（ボーナス込）は、図表1のようになっています。



図表1のとおり、一般的な40代の会社員であれば、前章であげた年収424～480万円を超えているため、多くの人は毎月の手取りが30万円以上あると想像されます。ただし、年収にボーナスが含まれている人の場合、月の手取りが30万円に満たないケースもあるでしょう。また、給与水準が低い業種の人は、手取りが30万円未満になる可能性があります。



手取りを増やすための3つの方法

収入を増やして手取りを30万円以上にしたい場合は、次の3つの方法があります。



・転職を検討する

・副業にチャレンジする

・今の会社で昇進する

それぞれの方法を解説します。



転職を検討する

手取りを増やしたいと考えている人は、転職が有効な方法の1つです。現在の仕事を続けながら転職先を探せば、職を失うことなく好条件の会社を探せます。募集要項や面接などで、給与に関する条件が提示されているため、手取りが増えるかを確認しましょう。

転職自体には、社風になじめるかや、人間関係などのリスクはありますが、転職先を探す活動にリスクはありません。求人サイトや転職サービスなどを利用して、手取りが30万円以上の会社を探すのは、収入をアップさせる有力な選択肢です。



副業にチャレンジする

本業のほかに副業をするのも、収入を上げる方法です。仕事が終わったあとや休日に副業をすれば、収入を増やせて手取り30万円以上を目指せるでしょう。最近では、すき間時間にできる仕事も多いため、自分の都合に合わせて働けます。

また、動画編集やWebデザインなど、パソコンがあればできる仕事もあり、クラウドソーシングサービスで応募できます。仮に副業が上手くいけば、独立できるケースもあるため、個人で働きたいと考えている人に向いているでしょう。



今の会社で昇進する

今の会社で働きぶりを評価してもらい、昇進を目指すのも収入を上げる方法です。課長や部長などの役職になれれば、一般社員のときよりも収入が上がるため、手取りが30万円以上になる可能性は高いでしょう。

ただし、給料水準が低い業種や会社の場合、どれだけ真面目に働いても収入があまり上がらないケースも考えられます。会社の課長や部長との雑談で、どれくらいの収入があるのかを想像し、高い給与をもらっているのであれば、今の職場でがんばるのも選択肢の1つです。



まとめ

40代で手取り30万円以上を目指す場合、35万3000～40万円程度の給料をもらう必要があります。全体で見ると、手取り30万円以上の人は多くはありませんが、業種や働き方によって異なるため、一概に比べられません。

収入を増やしたいと考えている人は、転職活動や副業をするのが有力な選択肢になります。現在働いている環境が自分と合っており、昇進が期待できるのであれば今の会社でがんばるのも方法の1つです。



出典

国税庁 令和6年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士