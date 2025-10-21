AMIAYA・AMI、生後100日長男＆イケメン夫との家族ショット公開「幸せが伝わってくる」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】ツインズユニット・AMIAYAのAMIが10月19日、自身のInstagramを更新。夫でアーティストのKENNYと生後100日の長男との家族ショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】双子の36歳美人モデル、生後100日長男＆イケメン夫との家族ショット
AMIは「ジョージくん初めてパパのライブへ。ちょうど生後100日で記念に残るとても素敵な時間を過ごせたね」と綴り、AMIと夫・KENNYが抱く長男ジョージくんが並んだ、家族ショットを公開。美しい海を背景にした写真で、AMIとKENNYがジョージくんをあやしている動画なども投稿している。「パパの大切な場所surfers。ジョージくんもこの場所で大切な思い出が出来て良かった」と、家族での幸せなひとときを記している。
この投稿に、ファンからは「憧れの家族」「幸せが伝わってくる」「ジョージくん可愛い」「ほっこり」「生後100日でパパのライブ、かっこいい」「旦那さんイケメン」「素敵な家族写真」といったコメントが寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
