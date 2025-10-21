高橋みなみ、髪色チェンジ報告に反響「真似したい」「髪の毛つやつや」
【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48でタレントの高橋みなみが10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。髪色チェンジを報告した。
【写真】高橋みなみ「真似したい」と話題の新ヘア
高橋は「今月もありがとうございました」とヘアサロンでの美容師との写真を投稿公開。「良い色ー」とコメントを添え、頬に指を当てたポーズをして肩下までの明るいブラウンの髪色を披露した。以前の髪色より、柔らかく透明感が増した印象となっている。
この投稿に、ファンからは「髪の毛つやつや」「綺麗な髪色」「髪色真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
