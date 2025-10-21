ＴＢＳは２１日、来年放送の堺雅人主演の日曜劇場ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編（日曜・午後９時）に出演する２６人のキャストを発表。その人選にネットは騒然となった。

警視庁公安部の野崎守役を阿部寛が務めるほか、乃木憂助（堺）と惹かれ合う医師の柚木薫役に二階堂ふみ、前作で解体されたテントのナンバー２であり乃木憂助の弟・ノコル役に二宮和也、別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役を松坂桃李が演じるなど大半のキャストが前作からの続投となった。

そんな中、今回の発表ではテントのリーダーであるノゴーン・ベキを演じた役所広司の名前はなし。またハッカーのブルーウォーカー役は前作で飯沼愛が演じていたが、続編では花岡すみれが演じると発表。善悪を判断できる不思議な少女で、乃木憂助、薫と共に日本で暮らすジャミーン役は本間さえに決まった。

ネットでは「ベキは？？？？」「役所さんがいない…？？」「ジャミーンとブルーウォーカー役が変わってる！！」「飯沼愛さんは？」「飯沼愛どこいった？」「飯沼愛さん交代かな？見たかったから残念」「飯沼愛いなくなってんだけど！！まじか」「飯沼愛ちゃんいないだと…！？」「ブルーウォーカー飯沼愛さんじゃないの？なんで？？？」「飯沼愛じゃないのちょっとショック」「ジャミーンは子どもだから仕方ないけど、ブルーウォーカー変わっちゃうのか」など様々な声が上がっている。