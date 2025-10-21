ドジャースは２０日（日本時間２１日）、本拠地のドジャースタジアム（ロサンゼルス）で全体練習を行った。山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）はキャッチボールなどで調整。大谷翔平投手（３１）は球場入りしたが、グラウンドには姿を見せず、室内で調整した模様だ。

１７日（同１８日）まで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズは無傷４連勝で突破したドジャース。大谷は第４戦に先発して７回途中無失点と好投して試合を作ると、打っても初回先頭弾を放つなど、３本塁打で１人で投打で試合を支配してチームを勝利に導いた。第３戦までは打撃で思うような結果を残せていなかったが、第４戦の歴史的活躍でシリーズＭＶＰも受賞した。

第４戦の試合後には、セレモニーでＭＶＰの記念トロフィーを掲げていた大谷。その後の会見でもトロフィーを手にして登場し、机に置いて取材に応じた。

この日、クラブハウスのロッカーの中心には大谷がつかんだトロフィーが置かれていた。トロフィーには「２０２５ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＥＡＧＵＥ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ ＳＥＲＩＥＳ ＭＯＳＴ ＶＡＬＵＡＢＬＥ ＰＬＡＹＥＲ」と刻まれていたが、その上に「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チームの努力）と書かれた紙が置かれていた。

大谷は第４戦終了後にシリーズＭＶＰを受賞したことについて「本当に巡り合わせなのかなと思っていますし、たまたま今日（大活躍した第４戦）みたいな試合がここに来てくれて、僕が（ＭＶＰ受賞）できましたけど、本当にここに来るまでの３試合が一番大きかったなと思いますし、リーチがかかった状態で４戦目を迎えてしっかり決められたのはよかったことではありますけど、そこまでの３連戦を含めて全員がいい仕事ができて勝ち取った４戦だったのかなと思います」と同僚に感謝の気持ちを口にしていた。