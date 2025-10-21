歌手のクミコが２１日、自身の公式ブログを更新し、フジテレビの音楽番組「夜のヒットスタジオ」などを手がけ、１６日に虚血性心不全のため亡くなった音楽プロデューサーの疋田拓さん（享年８３）を悼んだ。

疋田さんが死の直前まで携わったＢＳ朝日の音楽番組「人生、歌がある」（土・後７時）の収録を振り返り、「その日、異様な静けさに包まれたスタジオに疋田さんの姿はなかった。体調が悪いらしいとしか伝えられなかったが、これまで一回も不在のなかった疋田さんの見えない姿がどこかにあるような、不思議な時間だった」と回想。その２日後、番組のトーク部分を収録してから訃報（ふほう）を知らされたと記した。

クミコは「疋田さんに、死は似合わない。この伝説のプロデューサーは、まるで青年のように階上のモニター室を、トントントンと上り、背筋も表情も服装もやはり青年のようで、もしかして一生お年を召されないのかと思うほどだった」と振り返った。

あらためて「人生、歌がある」でともに過ごした日々を感謝したクミコ。今月２９日には東京国際フォーラムで番組初の生公演を控えており、不在となる疋田さんの無念を思った。その上で「音楽と時代の両方に愛された稀有な人。そんな仕事をされた人に、そしてその方とご一緒に仕事をさせていただいたことに、心から感謝を申し上げます」とつづった。