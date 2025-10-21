新潟県・柏崎刈羽原子力発電所は1985年の運転開始から今年で40年を迎える。現在7基の原子炉すべてが運転停止中だが、6号機の再稼働に向けた準備が進められ、技術的な最終段階を迎えている。通常は公開されていない施設内を写真と共にレポートする。

【写真】全ての電源が失われた場合に稼働する電源不要の注水設備。ほか、柏崎刈羽原発の施設内

生体認証と手荷物検査の厳重警備

日本海に面した柏崎刈羽原子力発電所は、新潟県のほぼ中央、柏崎市と刈羽村にまたがる土地にある。総面積は約420万平方メートル。全7基のうち、1〜4号機が柏崎市に、5〜7号機が刈羽村に位置する。東日本大震災時は、定期検査を行なっていた原子炉を除く1、5、6、7号機が運転中だったが、順次停止し、翌年3月に6号機を止めた時点で全基停止となった。

現在、再稼働を見据えて準備を進めるのがこの6号機だ。10月末に出る県民意識調査の結果をもとに、新潟県の花角英世知事が11月以降に判断を下すとしている。今回、その柏崎刈羽原発の6号機の内部を取材した。

上越新幹線の長岡駅を降りて車で約40分。片道一車線の国道352号に入ると、柏崎刈羽原発の正面入口が見えてくる。

施設に入るには複数のチェックを受ける必要がある。高精度の金属探知機があり、腕時計などの金属類は持ち込めず、ズボンのベルトもプラスチック製に付け替える。情報漏洩を防ぐため、携帯電話などの通信機器の持ち込みも不可だ。専用のバスで正面入口に向かい、係員がバス内で持ち物検査を行なう。

2021年に東電社員が他人のIDカードを使って施設内に入っていた不祥事が発覚し、以降チェックはさらに厳しくなった。施設内の各所に生体認証が複数設置されている。

新潟県刈羽といえば、田中角栄の出生地として知られる。角栄は生まれ故郷のことを次のように書いている。

「私は新潟県刈羽郡二田村に生まれた。（中略）私の村は、海岸線に沿った小高い山並みと、柏崎から長岡に続く山並みとの間にある小さな平和な村だった」（『私の履歴書』日本経済新聞社、1966年）

角栄が総理を務めた1974年6月、発電所の受け入れ地域に対する支援を目的とした「電源三法」が成立した。その1か月後、柏崎刈羽原発1号機の設置が認可された。工事は1978年に始まり、1985年には運転を開始した。

1990年代には世界最大級の規模に

1990年代には、2〜7号機も次々と完成する。7号機が稼働した時点で同原発の発電出力の合計は821万2000キロワットに達し、世界最大級の規模を誇っていた。

しかし、トラブルも少なくなかった。2002年には1号機の壁に発生したひび割れに関する点検記録の改ざんが発覚し、全基が一時運転を停止。また2007年には最大震度6強の中越沖地震で設備が損傷し、放射性物質が海に漏れ出す事故も起き、再び運転停止となった。

柏崎刈羽原子力発電所副所長の大東正樹氏に話を聞いた。

1992年入社の大東氏は、柏崎刈羽原発5号機の運転員としてそのキャリアをスタートした。

「新入社員としてこちらの発電所に配属になった。当時は3、4、6、7号機の建設がまだ行なわれていて、かなり活気がありました。1997年に7号機の建設工事が完了して、世界最大級の原発になった。そこから7つの原子炉が動いている状態を長く経験しています」（大東氏）

新規制基準への適合が必須条件

大東氏は再稼働への思いが人一倍強いと明かす。

「東日本大震災以降、運転を再開するためには、2013年に施行された新しい規制基準に適合する必要があります。6、7号機がこれにパスし、今回は6号機の稼働を目指して最終調整に入っています。技術的には再稼働の準備は概ね整っていると考えています」（同前）

再稼働への道のりには地元住民の理解が求められる。2031年には「特定重大事故等対処施設（主にテロ対策）」（特重）の工事が完了予定だ。

「テロ攻撃への備えに関してはもともとプラントに備わっている設備と、新たな基準で設置した設備で一通りの対応はできます。地元の皆様には、県全域に伺って、発電所の取り組みと日本のエネルギー事情を直接ご説明しています。のべ4万人の方々と直接対話を行なってきました」（同前）

花角知事は10月3日、テロ対策施設が完成していなくても再稼働の判断ができないわけではないとの認識を示した。同月1日に中間発表された県民意識調査では、再稼働の容認は50％、反対は48％と、拮抗している状態だ。「運転再開の時期について、弊社から明確な時期を提示することはできません」（同前）と説明する通り、再稼働には地元の理解が不可欠だ。

あわせて1〜5号機の一部の廃炉の検討が報じられており、集中立地のリスク軽減を意識したものとされる。同原発の再稼働の行方が日本のエネルギー事情に大きな影響をもたらすことは間違いのない事実である。

取材・文／末並俊司 撮影／太田真三

※週刊ポスト2025年10月31日号