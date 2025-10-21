SNS上で「移民が流入し治安が悪化する」などと誤情報が拡散し、抗議が殺到したことから国際協力機構（JICA）が撤回を余儀なくされた「アフリカ・ホームタウン」構想。山形県長井市はアフリカ東部の国「タンザニア」の「ホームタウン」として、同構想に参画する計画だった。

【写真】〈焼死体となって発見〉女性学生だったシャイローズ・マハンデさん（21）

「タンザニアと長井市の交流は約40年続いています。タンザニア人の女性の移住がきっかけとなり始まったもので、東京五輪では同国のホストタウンになりました。昨年には首都のドドマ市と姉妹都市にもなっています。

しかし、今回のホームタウン構想を受けて、タンザニアの地元メディアが『Japan dedicates Nagai City to Tanzania（日本が長井市をタンザニアに捧げる）』という見出しで報じました。英文もそもそも正確性に欠く表現ですが、それを誤訳した人が、『タンザニアからの大量の移民を長井市が受け入れる』などの"デマ"を拡散し、誤解が広がりました」（地元担当記者）

SNS上ではタンザニアなどホームタウンに選定された4カ国の治安の悪さなどを訴える投稿も目立った。確かに、在タンザニア日本国大使館は、公式サイトでこのように注意喚起している。

「日本よりも事故、事件・犯罪発生件数が多く、交通事故・スリ・ひったくり・空き巣や家宅侵入の他、タクシー強盗（偽タクシーによる金品奪取事件）などの一般犯罪が日常的に発生しています」

タンザニアはアフリカのなかで比較的治安がいいとされているが、世界的にも凶悪犯罪が少ない日本の基準で考えると、気をつけなければいけないシーンは多いだろう。



しかしながら少子高齢化の進む日本とは対照的なアフリカ諸国とパートナーシップを築くこと自体は否定するべきものではない。大手紙国際部記者が解説する。

「他国民との共存を考えた際、犯罪率よりも重要なのが犯罪傾向を知ることです。実は、タンザニアなどのアフリカ諸国で社会問題になっているのは身代金目的の誘拐。最近では、9月13日にタンザニア南西部の都市ムベヤで事件が起きました。同市のムズンベ大学の女子学生、シャイローズ・マハンデさん（21）が何者かに誘拐され、4日後に焼死体となって発見されたんです」

現地報道などによると、誘拐犯は13日にシャイローズさんの父、マブラ・マハンデさんに電話をかけ、同国中部に位置する都市タボラにシャイローズさんを連れて向かっていることを告げると同時に、解放の条件として身代金を要求したという。

前出の全国紙国際部記者は事件の顛末をこう説明する。

「誘拐犯はマブラさんに身代金を要求するだけでなく、残酷にもシャイローズさんを拷問している動画をマブラさんに送り付けたのです。マブラさんは地元メディアの取材に『犯人側はまず、この拷問をやめてほしければ、少額でもいいからまずはカネを支払えと要求してきた。娘があまりにも苦しんでいる様子を見て、支払うほかなかった』と話しています。

しかし、事件は最悪の結末を迎えました。ムベヤのナネナネ地区で火災が発生し、焼け跡から遺体が見つかったのです。警察のその後の捜査で、身元はシャイローズさんと特定されました」

タンザニアでは今回のケースのように金銭目的の犯罪や、女性を狙った暴力事件が多いという。

「タンザニアの『法と人権センター』によると、同国ではここ数年、年平均で492人の女性が殺害され、2023年はそのうちの50件が親密なパートナーによる殺害でした。女性の失踪も頻発しています。

こうした犯罪傾向には、同国内の貧困問題や女性差別が背景にあります」（前出・記者）

もちろん、こういった事件は同国の一側面でしかないが、知識を深めることは重要だ。長井市が「今後も交流自体は続ける」と明らかにしているように、相互理解を深め、よりよい関係を模索すべきだろう。