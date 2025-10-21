相続発生時、生前の対策が不足していた場合、とたんに“争族”に発展しやすくなります。また、被相続人の準備不足に加えて、子による「介護」が絡むと、より高い確率で“争族”に発展するようです。今回、認知症になった父のため介護離職した56歳女性の事例をもとに、争族を未然に防ぐ対策とあわせてみていきましょう。介護施設での勤務経験もある株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが解説します。

被相続人の増加によって“争族”が増えている

国税庁「相続税の申告実績の概要（令和5年分）」によると、相続税が課税される被相続人数は、2014年の約56万人から2023年には156万人と、10年で約100万人も増加しました。

増加した要因としては、2015年から遺産に関する基礎控除が引き下げられており、従来の「5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）」から「3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）」となったことが大きいでしょう。

また、課税対象の被相続人数が増えるなか、争族の件数も増えています。

司法統計によると、遺産分割事件数は2011年の10,793件から、2023年には13,872件と大幅に増加しています。

争族に発展するケースはさまざまですが、そのなかでも「介護」をきっかけとしたケースが散見されます。

認知症になった父親のため…介護離職した56歳女性

「なによ、まるで私が悪者みたいじゃない！」

父親の死後、長女の里子さん（仮名・56歳）は弟の孝明さん（仮名・54歳）と相続について話し合っている最中、思わずこう叫びました。

里子さんは、81歳の父が認知症の発症を機に自宅での一人暮らしが困難となったことから、介護のために会社を辞めて同居をはじめました。

遠方に住む孝明さんは多忙を理由に介護を手伝わず、姉の里子さんに丸投げ状態です。

一方の里子さんは、弟が関与してこないことをいいことに、介護サービスをフル活用しつつ父親の年金と貯金を切り崩しながら悠々自適な生活を送っていました。

そんな日々が1年ほど続いたころ、父が息を引き取ります。

“ドロ沼争族”開始のゴングが鳴る…

葬儀のあと、孝明さんは里子さんに感謝の意を伝えたうえで、相続の話を切り出しました。

「介護を一切手伝ってくれなかったあなたがなにを生意気なこと言ってるの。当然、相続放棄してよね」

里子さんは孝明さんに対してきっぱりとそう告げます。

実は、孝明さん、元々は姉に言われるまでもなく相続放棄するつもりでした。

しかし、倹約家だった父親の預金残高が明らかに少ないことに加えて、無職であるはずの姉の身なりが豪華になっていたこと、そして「父さんの介護や通院に使うから」という動機ながら、明らかにオーバースペックな輸入車を購入していたことから、里子さんに対する不信感を抱いていたのです。

「俺だって本当は相続放棄するつもりだったよ。でも姉さん、ブランド品にこの外車……親父の介護にかこつけて、いったいいくら使ったんだ？ 悪いけど、俺にも遺産を分けてもらうから」

孝明さんが問い詰めたところ、里子さんは「なによ、仕事を辞めてまでお父さんに尽くしたのに、まるで私が悪者みたいじゃない！」と叫び、その後の話し合いもままならない状態となってしまいました。

“争族”防止のため…「生前贈与」や「遺言書の作成」の検討を

結局、里子さんと弟さん2人での話し合いでは財産をどう分けるのかまとまらず、弁護士を立てての争族に発展してしまいました。

今回の事例からわかるように、親の介護や相続をめぐる不公平感は兄弟の信頼関係を大きく揺るがし、最終的に法的トラブルへ発展することも珍しくありません。

特に財産の使途が不透明である場合や事前の話し合いが不足している場合、不信感が増幅してしまいます。

こうした争族を防ぐためには、生前贈与の活用や遺言書の作成を通じて「見える化」と「納得感」を得ることが欠かせません。

資産を早めに整理して家族で率直に話し合うことこそが、“争族”を未然に防ぐ最大の手段となるのです。

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役