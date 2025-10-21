北村有起哉、“妻＆子どもたち”と寄り添い笑顔「順とゆずが幼い頃の小倉家4ショット」 仲間由紀恵らと家族演じるドラマ『小さい頃は、神様がいて』オフショット
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが19日、更新され、北村演じる主人公・小倉渉ファミリーの“なつかしい”4ショットが公開された。
【写真】「面影大いにあります」北村演じる主人公・小倉渉ファミリーの“なつかしい”4ショット
本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ、連続テレビ小説『ちゅらさん』『ひよっこ』などで知られる脚本家・岡田惠和氏による完全オリジナルストーリー。
2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディーで、2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも見どころの1つとなっている。
投稿では「2話の回想シーンより、順とゆずが幼い頃の小倉家4ショット」とつづり、北村、仲間、10歳の頃の順を演じた子役の小川拓真、6歳の頃のゆずを演じた子役の浦上双葉の4ショットを撮影カット、オフショットそれぞれ紹介。“家族”が寄り添い笑顔を見せるショットを添え、視聴者に向けて「…面影ありますか？」と投げかけた。
この投稿に対し、ドラマファンからは「順とゆずが幼い頃の小倉家4ショット 面影大いにあります」「ゆずちゃんそのまますぎる」「ゆずちゃん、本当にそのまま大人になったかのように似てる……！」などの反響が寄せられている。
