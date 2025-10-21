日本OPを制したパットの名手・片岡尚之 エースは20年以上前に発売されたパターでフェース面は傷だらけ？
パットの名手として知られる片岡尚之。年季の入ったエースパターを使い、見事日本オープンでメジャー初優勝を飾った。そのモデルについてレポートしたい。
【写真】片岡のパターはフェース面が凹んでいて、ソールは鉛ベッタリ
片岡が使用しているのは、2003年発売のオデッセイ『ホワイトホット 2ボールブレード』だった。なぜこんな古いモデルを使用しているのか？「父が使っていたパターを、譲り受けて使い続けています」。ミスに強い2ボール形状でもブレード型のように操作性も高いため、今だに使用するプロも多い名器だ。フェース面には無数の打痕がついた状態で、グリップエンドは何度も剥がれて、その度に接着剤で修復している。写真は今年開幕に撮影したものだが、さすがにボロボロになったからだろうか。日本オープン出場時にはグリップは新しいものに差し替えられていた。「一番の魅力は、打感が柔らかくてタッチが出しやすい点です。このモデルのインサートが柔らかく、この食い付き感をすごく気に入っています。グリップも握りやすくてすごくフィット。今さら変えられません。他のモデルも時々試しますが、いつもこのパターに戻りますね」と語る片岡。同モデルがすでに廃番のため、中古でバックアップを購入済みというから、もう手放せない1本なのだろう。毎年のようにパターのテクノロジーが進化して機能は向上しているが、自分の感覚にピッタリ合う1本は、古いモデルの中にあるかもしれない。◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
L.A.B、オデッセイ、テーラーのゼロトルクの性能は？
山下が使用するセミアーク系のマレット型『スパイダーツアー』とは？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら
【写真】片岡のパターはフェース面が凹んでいて、ソールは鉛ベッタリ
片岡が使用しているのは、2003年発売のオデッセイ『ホワイトホット 2ボールブレード』だった。なぜこんな古いモデルを使用しているのか？「父が使っていたパターを、譲り受けて使い続けています」。ミスに強い2ボール形状でもブレード型のように操作性も高いため、今だに使用するプロも多い名器だ。フェース面には無数の打痕がついた状態で、グリップエンドは何度も剥がれて、その度に接着剤で修復している。写真は今年開幕に撮影したものだが、さすがにボロボロになったからだろうか。日本オープン出場時にはグリップは新しいものに差し替えられていた。「一番の魅力は、打感が柔らかくてタッチが出しやすい点です。このモデルのインサートが柔らかく、この食い付き感をすごく気に入っています。グリップも握りやすくてすごくフィット。今さら変えられません。他のモデルも時々試しますが、いつもこのパターに戻りますね」と語る片岡。同モデルがすでに廃番のため、中古でバックアップを購入済みというから、もう手放せない1本なのだろう。毎年のようにパターのテクノロジーが進化して機能は向上しているが、自分の感覚にピッタリ合う1本は、古いモデルの中にあるかもしれない。◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
L.A.B、オデッセイ、テーラーのゼロトルクの性能は？
山下が使用するセミアーク系のマレット型『スパイダーツアー』とは？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
【写真】原英莉花がドレスに着替えたら