【牛角】「学生グループ限定食べ放題コース」注文でソフトドリンク飲み放題も無料に - 11月21日までの平日限定
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は10月20日から、「学生グループ限定食べ放題コース(1人2,500円)」注文者を対象に、ソフトドリンク飲み放題を無料で提供する。
「学生グループ限定食べ放題コース」でソフトドリンク飲み放題も無料に
○ソフトドリンク飲み放題が無料に
同店では、学生がより気軽に焼肉を楽しめるよう、学生グループ限定の食べ放題コースを平日限定で展開している。さらに、10月20日〜11月21日までの期間、同コースを注文した場合、ソフトドリンク飲み放題が無料となる。
対象店舗は全国の牛角および牛角食べ放題専門店。沖縄県および一部店舗では実施していない。利用時には「専用画面」と「学生証」の提示が必要となる。中学生以上の学生グループが対象で、2名以上から利用可能となっている。
専用画面サンプル
○1万円分食事券が30名に当たる
10月20日〜11月3日まで、牛角公式Xにおいて「フォロー&リポストキャンペーン」を実施する。公式アカウント(@gyukaku29)をフォローし、対象投稿をリポストした人の中から抽選で30名に「牛角デジタル食事券1万円分」をプレゼントする。
