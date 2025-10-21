&TEAM、OneRepublic来日公演SPゲスト出演決定 コメント到着「OneRepublicの皆さんの名に恥じないよう」
9人組グローバルグループ・&TEAMが、世界的ポップ・ロック・バンドのOneRepublic（ワンリパブリック）来日公演『ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026 in Japan』のスペシャルゲストに決定した。2026年2月25日の神奈川・Kアリーナ横浜公演、27日の兵庫・GLION ARENA KOBE公演に出演する。
【写真】世界的アーティスト！OneRepublicライブの模様
OneRepublicは、名曲「Apologize」「Counting Stars」、映画『トップガン マーヴェリック』の劇中歌「I Ain’t Worried」など、記録的セールスを残し、世界的な成功を収めてきた。グラミー賞受賞のヒットメーカーとしても名高いフロントマンのライアン・テダーは、&TEAMの名曲「Dropkick」のプロデュースに携わっており、両者の音楽的なつながりが今回のステージで結実する。
前回の来日公演は、即日SOLD OUTを記録。&TEAMを迎える今回の公演は、世代とジャンルを超えた夢の共演として、ここでしか味わえない記憶に残る特別なものになる。
&TEAMは「こんなにすてきな舞台に出演させていただくことを、最初に聞いた時にはあまりにも信じられない光栄なチャンスで言葉がでませんでした。後から『本当にすごいことだ』と実感してメンバー全員で大興奮しました」喜びのコメント。「OneRepublicの皆さんの名に恥じないよう、精いっぱいつとめて、&TEAMの魅力とともに会場の皆さんにステージをお届けできるように頑張ります」と意気込みを伝えた。
