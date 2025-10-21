モデルの前田典子が20日、自身のインスタグラムを更新し、60歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「昭和40年10月20日 生まれ 巳年 1965年生まれ 本日、還暦になりました」と60歳の誕生日を迎えたことを報告。「57ぐらいからもうすぐ還暦だね！と言われ続けやっと還暦を迎えてスッキリした誕生日 還暦界隈ワイワイ」とつづった。

「４歳上の夫が先に進んでくれているから60代への免疫もバッチリ」と前田。「これから何やろうか？また、新しい扉を開いていくよ〜 健康第一にワクワクする事に貪欲に 自分の人生は自分が決める 一度きりの人生 後悔の無いように自分の魂が喜ぶ事をしたい」と前向きに記した。

「今日は夫とバースデーランチありがとう」と夫でモデル・俳優の日比野玲との夫婦ショットもアップ。「@_akirahibino_ さん これからも JJ.BBになるまでよろしくね」とつづった。

「自分にかかわる全ての事に人に感謝 この世に誕生させてくれた両親に感謝 ありがとう」とした。

ハッシュタグでも「#年齢なんて背番号」「#年齢なんてただの数字」「#令和の還暦は若い」「#還暦界隈」「#アラ還」「#60歳」「#マエノリ」「#生誕」「#誕生日」「#前田典子」「#八白土星」「#エレメントはツリー」「#マイナンバーは6」「#本厄」と添えた。

この投稿に、多くのモデル仲間らから祝福の声が寄せられているほか、フォロワーからも「素晴らしい還暦になりますように」「美しすぎる60歳」「とてもお若いですね」「なんてツヤツヤフレッシュな還暦！」「私の憧れです」「いつも若くて素敵です」などの声が寄せられている。