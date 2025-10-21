「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「カイロは中身に砂鉄が含まれているので、不燃ごみです」「土に還せるカイロなんていうのもあります」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「カイロは中身に砂鉄が含まれているので、不燃ごみです。」と投稿。







続けて、使い捨てカイロを袋にまとめた画像を投稿し、「この程度なら大丈夫ですよということで、可燃の所も多いです。」とも紹介しました。





滝沢さんは「ちなみに土に還せるカイロなんていうのもあります」と綴り、「僕は集めて資源として送っています。ライブに来れる方は僕に渡しても大丈夫です」と、リサイクルを呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じてごみの分別に関する豆知識を発信し、啓発活動に努めています。



※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】