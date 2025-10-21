俳優の渡辺謙さん、小雪さんが「ブルネロ クチネリ銀座店」のリニューアルオープニングセレモニーに登場しました。



【写真を見る】【 渡辺謙 】 誕生日サプライズに照れ笑い 「みんなと笑顔で1年過ごせたら」 抱負語る





渡辺さんは、同ブランドについて“普段からお世話になってますし、多岐にわたる時間に着用することができる”と、評価。親交があるというブルネロ・クチネリ氏については“彼が持ってるフィロソフィーみたいなものが、いま僕らが大事にしなきゃいけないものと近い”と、尊敬を込めて語りました。







ブルネロ氏は、店舗のリニューアルや日本への想いについて、通訳が間に合わないほどの速度で熱弁。あまりの速度に通訳がストップをかけると、渡辺さんは“彼はこれくらい情熱的なんです（笑）初めてお会いした時も、2時間くらいずっと彼が喋ってた”と、ブルネロ氏に微笑ましい視線を向けていました。









イベントでは、この日66歳の誕生日を迎えた渡辺さんへ、ケーキのサプライズも。渡辺さんは“僕がこの日を選んだわけじゃないですよ”と、照れ笑いを浮かべつつ“そんなに大きな大志を抱いているわけではない。健康に、みんなと笑顔で1年過ごせたら。”と、66歳の抱負を語りました。



【担当：芸能情報ステーション】