田丸麻紀、息子たちとの全身3ショット公開「オシャレ親子」「距離感が良い」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】モデルで女優の田丸麻紀が10月19日、自身のInstagramを更新。2人の息子との全身ショットを投稿し、話題になっている。
【写真】田丸麻紀「オシャレ親子」息子たちとの全身ショット
田丸は「相変わらず恐竜兄弟にもみくちゃにされながら楽しい週末が過ぎていきました」と週末の家族の様子を投稿。2人の息子と手を繋いだり、肩を組んでいる仲睦まじい様子の全身写真を披露した。
また「親はどうしても何かと口うるさく怒ってしまいがちですが理不尽にもひたすら孫に優しいじいじ、ばあばの存在に甘えたおすお調子者恐竜たち」と家族水入らずの時間だったと投稿している。
この投稿にファンからは「楽しい週末伝わる」「仲良し」「息子くんの恥ずかしそうな距離感が良い」「甘えちゃうよね」「オシャレ親子」などといった声が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
◆田丸麻紀、息子たちとの仲良し3ショット
◆田丸麻紀、息子たちとの仲良し3ショット
◆田丸麻紀の週末家族ショットが話題


