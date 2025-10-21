Cocomi＆Koki,姉妹、駅構内での2ショット披露「ほぼ変装なしですごい」「遭遇したかった」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】モデルで女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が10月19日、自身のInstagramを更新。姉でありフルート奏者のCocomiとの写真を公開し、話題となっている。
【写真】Cocomi＆Koki,姉妹「ほぼ変装なし」話題の2ショット
Koki,は「会いに来てくれたここさん」とつづり、新幹線のきっぷ売場前で撮影した姉妹ショットを披露。黒のキャップにオーバーサイズのTシャツを着て驚いた表情を見せるKoki,と、ネイビーのカーディガンに白いインナーを着て、カメラ目線でにっこりと笑うCocomiのリラックスした姿が収められている。
なお、Cocomiも自身のInstagramにて「妹があげてた写真の別バージョン載せときます。会いに行ったぜ」と表情の違う2ショットを載せている。
この投稿に「仲良し姉妹で微笑ましい」「尊い」「2人とも美しい」「プライベート感満載」「ほぼ変装なしですごい」「遭遇したかった」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Cocomi＆Koki,姉妹「ほぼ変装なし」話題の2ショット
◆Koki,、Cocomiとの駅構内での写真を投稿
Koki,は「会いに来てくれたここさん」とつづり、新幹線のきっぷ売場前で撮影した姉妹ショットを披露。黒のキャップにオーバーサイズのTシャツを着て驚いた表情を見せるKoki,と、ネイビーのカーディガンに白いインナーを着て、カメラ目線でにっこりと笑うCocomiのリラックスした姿が収められている。
◆Koki,＆Cocomiの姉妹写真に反響
この投稿に「仲良し姉妹で微笑ましい」「尊い」「2人とも美しい」「プライベート感満載」「ほぼ変装なしですごい」「遭遇したかった」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】