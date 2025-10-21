Snow Man向井康二の実兄、職業明かしスタジオ驚き「かっこいい」「アーティスティックな感じだもんね」
【モデルプレス＝2025/10/21】Snow Manの向井康二が20日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。康二の実兄がスタジオに登場し、職業を明かす場面があった。
【写真】Snow Man向井康二、兄とのプラベショット
ジュニア時代、実の兄である達郎と「ムエタイ向井ブラザーズ」というユニットを組んでいた康二。この日、15年ぶりに同ユニットが一夜限りの復活を果たした。達郎がサプライズでスタジオに登場すると、康二は「うわぁ〜！」と声を上げ、突然の出来事に呆然。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「お兄さんはそんなテレビ出ない？」と質問されると、達郎は「全然出ていない」と答えた。
また、「今なにやってるの？」という質問に達郎は「デザイナーやったり」と回答。スタジオからは「かっこいいね！」「アーティスティックな感じだもんね」と洗練された達郎の風貌を受け、共感の声が上がった。「2人並んでみてよ」と上田に促されると、康二は「不思議な感じ」と戸惑いつつも隣に並び、ハグをする仲睦まじい様子を見せていた。
さらに、「え？出ていいの？」と未だ驚きが隠せない様子の康二に達郎は「いいんかなぁ？」とにっこり。「なんで出てくれたの？」という問いには、「言われるがまま」と明かし、「そんな恐喝まがいに言われたの？」とツッコミが飛ぶなどスタジオは終始、笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man向井康二、兄とのプラベショット
◆向井康二、実兄が「しゃべくり007」スタジオ登場
ジュニア時代、実の兄である達郎と「ムエタイ向井ブラザーズ」というユニットを組んでいた康二。この日、15年ぶりに同ユニットが一夜限りの復活を果たした。達郎がサプライズでスタジオに登場すると、康二は「うわぁ〜！」と声を上げ、突然の出来事に呆然。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「お兄さんはそんなテレビ出ない？」と質問されると、達郎は「全然出ていない」と答えた。
◆向井康二の兄・達郎「しゃべくり007」出演理由
さらに、「え？出ていいの？」と未だ驚きが隠せない様子の康二に達郎は「いいんかなぁ？」とにっこり。「なんで出てくれたの？」という問いには、「言われるがまま」と明かし、「そんな恐喝まがいに言われたの？」とツッコミが飛ぶなどスタジオは終始、笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】