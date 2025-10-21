¡Ö¾ö¤Ë·¤¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÏÂÉ÷¡×¥»¥Ã¥È¤Ë¶ì¸À
¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù½Ð±é¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬¡ÖNobodys Son¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤ÏInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¶õ¼êÆ»¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ËÊ¸²½Åª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÉÔÂ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾ö¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌäÂê¤Î¡Ö¾ö¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¡£¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤â¤·ÆÃÄê¤ÎÊ¸²½¤òÌÀ³Î¤Ë»²¾È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤«¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¥µ¡¼¥Á¤È·É°Õ¡¢ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ö¤Î¤¦¤¨¤Ç·¤¤òÍú¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥µ¥ï¥ä¥Þ¤ÏÄÖ¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ö¥ê¥Ê¼«¿È¤ÏÃ»¤¤´Ö¤·¤«¾ö¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÂÓ¤òÄù¤á¤¿2¿Í¤ÎÂÐÀï¼Ô¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ö¥ê¥ÊÂ¦¤Î¹Êó¤ÏËÜ»ï¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¤Ø°Ü½»¤·¤¿¸å¡¢¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬³Ø¹»¤Ç¤ÎÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Ï2022Ç¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡¢¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Î±Æ¶Á¤¬ºîÉÊ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ»ä¤ò»É·ã¤·¤¿¶Ê¤òº£Ä°¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆüËÜÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ê¸²½Åª¾Î»¿¤ÈÊ¸²½ÅªÅðÍÑ¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÀþ°ú¤¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¡¢Èà½÷¤Ï¡ØAllure¡Ù»ï¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤·Ã¯¤«¤¬¡¢»ä¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦Ê¸²½¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤¢¤ì¤ÏÁÏÂ¤À¤ËËþ¤Á¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸¶½ÉÊ¸²½¤È¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤Î´Ö¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¼¡²ó¤Ï¥ë¥Ö¥¿¥ó¤ä¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î·¤¤ò¾ö¤Î¾å¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¤¬Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë¡¡²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡¢Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºÆ¶µ°é
¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¾Ï¡×¨¡¨¡Ì´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨Â³¤±¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÇ´é
Rina Sawayama asks artists creative teams to do more research before referencing other cultures following Sabrina Carpenters SNL performance:
¡Ébig love to Sabrina ❤️ but fellow artists creative teams... if we are clearly referencing a culture please can you do so with the¡Ä pic.twitter.com/fyK38XR1BM
- Pop Crave (@PopCrave) October 20, 2025
