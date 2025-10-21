佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。



「北海道で初雪」

ようやく長袖の出番がやってきて秋を感じられるようになりました。一方、北海道からは早くも冬の便りが届いています。20日、北海道では各地で初雪が観測されました。平年より1日遅い観測となった稚内は最高気温が7.4℃でした。



「気温はどうなのか？」

21日の最高気温は、福岡市、久留米市、佐賀市で23℃、大牟田市で22℃、北九州市、飯塚市、宗像市、行橋市で21℃と、20日よりも3℃以上低い予想です。風が強めに吹くので、体感は数字よりもさらに低いでしょう。肌寒く感じられるかもしれません。



「天気図」

21日も日本付近には等圧線が間隔狭く並んでいます。風が強めに吹き、波も高くなります。また、東西に延びる前線が停滞しています。福岡県や佐賀県は前線の北側にあり、長い時間、雨が降ることはなさそうですが雲の多い一日になりそうです。



「天気の予想」

雲が広がりやすく、にわか雨の可能性もあります。朝は雨が降っていなくても折りたたみの傘をお持ちください。洗濯物は外に干せますが、出かける際は念のため室内に取り込むと安心です。



「なのか間予報」

水曜日はよく晴れて日差しが戻るでしょう。今週末は雨マークはないものの、もしかすると、雨の時間があるかもしれません。