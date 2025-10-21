健康意識の高い人にとって、もはや「腸活」は常識の一つといえるだろう。ところが、いくら腸に優しいとされる食物を取っても体調が良くならないどころか、むしろ不健康に……。そんな悩みを抱えているとしたら、それは「知られざる腸の病」のせいかもしれない。【松田美智子/作家】

体によかれと思って摂取していた食物が、逆に体調を崩す要因となっていることがある。

例えば、りんごやヨーグルト、納豆は健康的な食品とされ、日々の食卓に乗せる方も多いだろう。さらには、キムチやぬか漬けなどの発酵食品、椎茸やタマネギ、ニラ、サツマイモなどの野菜も腸内環境を整えるために役立つといわれている。

頭痛など症状はさまざま

だが、SIBO（シーボ・小腸内細菌異常増殖）という病気を発症していると、これらの食品が腸内環境を悪化させ、以下のような症状を引き起こす。

腹部膨満、腹痛、下痢や便秘を繰り返す、おならやげっぷが出る、肌荒れ、湿疹、ニキビ、口臭、手足が冷たいなどの他に、頭痛、肩凝り、慢性的な疲労感、集中力の低下など、全身的な不調が表れる。

また、意外と知られていないが、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約90％は、小腸の粘膜で作られている。セロトニンは心身の健康に重要な役割を果たしており、不足すると、後述する脳腸相関を介して、気分の落ち込み、不安感、不眠、動悸やめまいなどの自律神経の乱れが生じる。

つまり、SIBOを発症して小腸の状態が悪い人は、体調だけでなく、精神状態にも悪影響が及ぶのだ。

病名の診断がつかず、治療を諦める人も

SIBOは、2024年にWHOが作成する国際疾病分類で個別コードが割り当てられ、正式な疾患として登録された病気だが、国内では認知度が低い。

そのため、SIBOに対する知識を持っている医師が少なく、治療できる病院が限定される。

患者が一般の消化器内科を訪れて症状を訴え、胃カメラや大腸内視鏡検査などを受けたとしても、特に異常なしと診断されるのが現状である。

SIBOはけして新しい病気ではないのだが、なにせ、病名の診断がつかないので、自分は胃弱な体質と思い込み、治療を諦める人も多い。

整腸剤としてよく使われるプロバイオティクス（善玉菌サプリメント）も、SIBOの患者が服用すると、さらなる腹部膨満を招く可能性があるので厄介だ。

そもそも、小腸内で細菌が異常増殖するとは、どういう状態なのだろう。

通常、腸内の細菌は主に大腸に存在し、小腸には少ない。小腸の主な役割は食物を消化し、栄養素を吸収したのち、残りを大腸に送り出すことである。

だが、SIBOの場合は、大腸にいるはずの細菌が小腸内で増殖し、吸収できない糖質やタンパク質が発酵して、多量の水素ガスやメタンガス、硫化水素を発生させる。その結果、前記のようなさまざまな症状が表れるのだ。

なぜ、こんな病気になるのだろうか。

生活習慣の集大成

SIBOを多面的に治療している東京原宿クリニックの篠原岳院長は「原因はいくつもある」と話す。

「この病気は生活習慣の集大成といえます。不適切な食生活やストレスによる慢性的な疲労、自律神経の乱れなどの全身疾患で小腸の動きが鈍くなると、大腸の細菌が小腸に逆流しやすくなります。また、胃酸が減少することで、小腸に侵入する細菌への抑制力が低下し、増殖を許してしまいます」

他にも抗生物質の乱用や胆汁の分泌低下、ピロリ菌感染、盲腸や腸の手術による回盲弁の損傷など、複合的な要因が重なり、SIBOを発症するという。

「脳腸相関という言葉がありますが、腸と脳はお互いに影響し合っていて、腸の状態が悪いと精神面も悪化するし、その逆も真です。どちらが先かは患者さんによって異なります」

同じ腸の病気でも、よく知られているのは、現代病ともいわれるIBS（過敏性腸症候群）で、主にストレスが原因となり、腹痛や下痢、便秘をきたす機能性の疾患である。

どんな検査を受ければいい？

日本国内におけるIBSの患者数は人口の10〜20％とされるので、約1200万〜2400万人。では、SIBOの患者はどのくらいいるのだろう。

「データがないので、正確な数字は分かりませんが、IBS患者の約3割から8割がSIBOを合併しているという報告があります」

仮に3割の合併なら約360万〜720万人。8割なら、約960万〜1920万人に達する。

まず、SIBOを発症しているか否かを判断するためには、どんな検査を受ければいいのだろうか。

「よく使われているのが呼気ガス検査で、乳糖またはブドウ糖を服用した後に、吐く息に含まれる水素ガス、メタンガスの濃度を数回測定します。ただ、この検査ではどの種類の細菌が増えているのか特定できないので、うちでは補助的に用いています」

同クリニックが主に行うのは便サンプルから腸内細菌のDNAを調べ、菌種ごとのバランスや病原菌、カビの有無を判定する便中細菌叢解析という検査と、尿中に排出される有機酸を分析して、ビタミンや腸内環境の状態を評価する尿中有機酸検査（OAT）である。

「SIBOと診断されたときには、リファキシミン（抗菌薬）やメトロニダゾール（抗原虫剤）などの抗生剤による除菌治療が行われるのが一般的です」

保険が適用されにくい問題も

抗生剤の服用で除菌できれば問題ないのだが、一時的には効いても、元の状態に戻ることがある。

「SIBOは再発率が高いんです。発症の原因はいくつもあるのに、根本的なことが解決していないから。うちに来られる患者さんは、他の病院で治療して完治しなかった方が多いですね」

SIBOの検査、治療に関しては、対応できる医療機関が少ないという他に制度上の課題がある。日本ではSIBOを直接評価する検査や、その治療の多くに保険が適用されにくいのだ。

「歯の治療なら、保険診療とインプラントなどの自由診療を併用することがありますが、SIBOの場合はここまでが保険診療で、この先は自由診療と明確に区切って併用することが原則できません。自費検査や治療を同時に行うと、混合診療に該当し、一部の例外を除いて、自費となります」

このように自由診療となりやすいので、患者の費用負担が大きくなりがちだ。

SIBOについておよその知識を得たところで、実際に患者と診断された人たちの証言を紹介する。

「夏でも分厚いソックス」

40代女性のMさんは、約2年前から都内の病院で治療を続けている。

「20代の中頃から下痢と便秘を繰り返し、おならに悩まされていました。当時は会社の仕事が忙しくて、そのせいで体調が悪いのだと思い込んでいたんです。結婚適齢期で、男性と交際する機会はあったのですが、相手に症状を知られると嫌われると思い、積極的にはなれませんでした」

Mさんは30代後半になってから、ネットの情報でSIBOという病名を知り、その症状が自分に当てはまることを悟ったという。

「お腹の不調もそうですけど、すごい冷え性で、夏でも分厚いソックスを履いていたり、肩凝りがひどくて、毎週整体に通ってました」

SIBOの治療をしている病院もネットで見つけた。

「それまでは1日にコーヒーを何杯も飲んでいたし、自炊より、外食とかコンビニ弁当が多くて、憂さ晴らしはスイーツのバイキングでとか、食生活についてはあまり考えていませんでした。でも、SIBOと診断されてから、食べてはいけないものを食べ続けていたことに気付いたんです」

彼女はSIBOの症状が顕著なときは人間関係にも影響があった、と振り返る。

「軽いうつ状態というか、日常的にネガティブな考え方しかできなくて、親しい友人に皮肉やくどい愚痴を言ったりして、距離を置かれたこともあります」

現在は病気への対処方法が分かったおかげで、心身とも楽になった。

「保険が利かないので、毎回、1万円とか2万円とか払います。経済的には痛いですけど、整体に行かなくなったし、肌荒れも改善されたので、相殺ですね」

Mさんは、最近マッチングアプリに登録し、腸活から婚活にシフトした。

「東洋医学に救われた」

SIBO患者だった60代男性のKさんは、東洋医学での治療を選んだ。

「僕の場合は、漢方の治療を専門にする先生にその知識があったので救われたんです。東洋医学は患者の全身の状態を見て治療しますからね。SIBOであっても、それぞれ体質が異なるし、西洋医学のように一律に同じ薬を出すのはおかしいと思うんですよ」

西洋医学にやや批判的なのは、相応の理由がある。

「地域で評判の内科クリニックに行って、腹が膨れる、ゲップが出る、便通が不安定、口臭がひどいと話したら、タケキャブとかラベプラゾールとか、胃酸を抑える薬ばかり処方されてね。飲み続けたけど、少しも良くならなかった」

後で分かったことだが、Kさんは胃酸が少なく、それがSIBOを発症する要因の一つになっていたので、胃酸を抑える薬の服用は禁忌だった。

「病院を変えて、漢方薬で治療を始めたら、少しずつ体調が変化していったので、その時々に合った薬を処方してもらいました」

投薬以外で指導されたのは、食生活だった。

「基本は昔ながらの日本食ですね。先生に勧められたのは、小麦製品ではなく、米飯を主食にすること。いわゆるグルテンフリーです。好物だった菓子パンとか、ケーキ類もほぼ食べなくなったから、糖質を抑えられたこともよかったのかな。塩分に気を付ければ、和食は日本人の腸に最適だと思います。しつこく言われたのは、よくかんで食べること。早食いは禁物です」

治療費については、SIBOの治療としてではなく、腹部膨満や便秘、下痢などの改善という名目だったため、保険が適用される漢方薬が処方された。

「僕はイラチ（気が短い）だったんですよ。ちょっとしたことでイライラして、根気がなかった。家族に当たり散らした後は、自己嫌悪で落ち込んでね」

抑うつ気分や不眠についても、保険適用となる漢方薬があったので、費用面での負担は少なかったという。

「現在は頭の中のモヤッとした霧が晴れた気分です。家族には人相が良くなったと言われます。僕を見ると逃げていた飼い犬が、体を擦り寄せてくるようになりましたからね（笑）」

控えた方がよい食品は？

西洋医学と東洋医学とで治療法は異なるが、MさんとKさんに共通しているのは、食生活の見直しだ。

なにをどう見直せばいいのか。それにはまず、SIBOの患者がどんな食物で具合が悪くなるのかを知る必要がある。

東京原宿クリニックでは、症状を悪化させる食事のランキングを作成していた。

1位はカフェイン、2位は菓子類、3位が加工食品で、以下、小麦製品、乳製品、アルコールと続く。

篠原院長によれば、SIBOの患者は、自分が何を食べると具合が悪くなるのか、気付いているという。

「自分はネギがダメ、納豆がダメとか、ある程度は自覚しているんです。ただ、その食物さえ抜けばいいというものではなく、治療を始めて一定期間は高FODMAP（フォドマップ）に分類される食品を控えた方がいい」

高FODMAPとは、小腸で吸収されにくい発酵性糖質（オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオール）のことで、これらを含む食品は小腸内で発酵してガスを生じさせるため、腹部膨満の原因となる。

前述した納豆のほか、牛乳、サツマイモなどがSIBOの症状を悪化させるのは、これらが高FODMAP食品だからだ。

一方でSIBO患者が食べても安全とされる低FODMAPの食品もあり、こちらを中心とした食事が推奨される。

「食事中は胃酸が薄まらないように、多量の飲水を避け、胃酸の分泌を促す梅干、酢の物を食べる工夫をしましょう」（篠原院長）

SIBOの食事療法としては、消費量が多い小麦製品を避ける（グルテンフリー）、乳製品を避ける（カゼインフリー）を原則として、その他の高FODMAP食品も減らしていく。

「食事療法は2週間くらいで効果が表れてくると思いますが、長期間にわたって、厳密に食事制限をすると、栄養不足になりかねません。治療を進めるうちに症状が改善され、少しずつ、高FODMAPの食品も食べられるようになるのが理想ですね」

篠原院長はまた、食事療法は治療の入り口とも話す。

「食べ物だけでは太刀打ちできない患者さんが多いんです。腸内の環境を精査して、その方に特化した個別の治療が必要です。胃酸の低下だけでなく、副腎疲労が重なっていたり、SIBOのほか、SIFO（シーフォ・小腸内真菌異常増殖）を併発している人もいます」

まず食事の内容をチェック

SIFOはカンジダなどの真菌（カビ）が増殖した状態で、症状はSIBOによく似ているという。

「口腔内にも多くの細菌が存在するので、歯磨きや口をゆすぐなどのケアも大事です。腸の動きを促すマッサージや、軽い運動も習慣にしてください」

ちなみに、私はSIBOの症状はないが、ときどき胃もたれすることがある。食べ過ぎてもいないのに胃が重いのは、加齢で機能が弱っているせいもあるだろうが、食物が影響しているのではないかと考え、1カ月限定で低FODMAP食を実践してみた。

なにしろ小麦粉がNGなので、麺類を食べられないのは辛かったが、その他の食品についてはさほど不自由は感じなかった。

結果は体重が1.5キロ減り、一度だけ胃もたれを感じたものの、ごく短時間の軽い症状で済んだ。総じて体調は良かった。

腸の不調は、まず食事の内容を疑ってみる。SIBOという病気は、現代人がいかに体調を崩しやすい生活環境に置かれているかを、改めて訴えかけてくる。

松田美智子（まつだみちこ）

作家。1949年生まれ。フィクション、ノンフィクション共に多くの作品を手がけてきた。小説に『天国のスープ』、ノンフィクション作品に『仁義なき戦い 菅原文太伝』『水谷 豊自伝』（共著）などがある。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載