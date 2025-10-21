ワールドシリーズ進出が決まったドジャースが２０日（日本時間２１日）、ロサンゼルスの本拠地・ドジャースタジアムで全体練習を行った。

１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦でブルワーズに勝って突破を決め、前日１９日（同２０日）に非公開ながら練習を再開。この日も投手陣はキャッチボール、野手陣はフリー打撃などを行った。練習中には外野のビジョンでア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦のブルージェイズ―マリナーズの試合を上映。ナインも練習の合間に対戦相手が決まる一戦が気になっているようだった。

山本由伸投手（２７）はブルペンで約２２分かけて４７球を投げて調整。１４日（同１５日）の第２戦、敵地・ブルワーズ戦で９回１１１球を投げて１失点完投した。佐々木朗希投手（２３）はキャッチボールなどで軽めの調整。大谷翔平投手（３１）はクラブハウスには姿を見せたが、グラウンドでの練習は行わなかった。

練習の後半には実戦形式の打撃練習「ライブＢＰ」が行われて投手ではトライネン、バンダらが登板。打者ではフリーマン、マンシーら主力の一部も打席に立った。