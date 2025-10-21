K-01XD SE Black Edition

ESOTERICは、SACD/CDプレーヤー「K-01XD SE」、および「K-03XD SE」の特別限定モデル「Black Edition」を12月に発売する。ブラック・アノダイズ仕上げで、シルバーモデルではショートスクラッチ仕上げの部分をよりきめ細かいヘアライン仕上げに変更するなど、黒の美しさが最も際立つテクスチャーを各部に採用。各50台の限定生産。価格はK-01XD SE Black Editionが2,343,000円、K-03XD SE Black Editionが1,628,000円。

Kシリーズは、2010年に登場したオリジナルモデル「K-01」、「K-03」が登場して以来、進化を続け、最新のSEモデルとなるK-01XD SEは、Grandioso K1X SEの流れを汲むターンテーブル・ブリッジ部の厚みが20mmの「ATLAS 01」VRDSメカニズムを搭載。

Master Sound Discrete DACも「IDM-01」増幅素子など、よりプレミアムの高い部品を採用し、左右のDACに専用の電源部を持たせた、合計4基の独立電源トランスを搭載している。

K-03XD SE Black Edition

K-03XD SEは、ブリッジ厚18mmの「ATLAS 03」VRDSメカニズム、Master Sound Discrete DACを採用し、合計2基の独立電源トランスを搭載。SEモデルではGrandioso SEモデルで採用された「Master Sound Discrete Clock」を新たに搭載し、DACのアナログ回路をブラッシュアップしている。