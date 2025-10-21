通貨オプション ボラティリティー
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.81 5.50 6.20 6.40
1MO 8.89 6.18 7.25 6.82
3MO 8.99 6.40 7.61 7.17
6MO 9.19 6.68 8.07 7.37
9MO 9.27 6.88 8.34 7.56
1YR 9.33 7.02 8.56 7.72
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.05 8.06 7.28
1MO 7.93 8.77 7.46
3MO 8.40 8.72 7.44
6MO 8.81 9.05 7.60
9MO 9.06 9.32 7.74
1YR 9.26 9.48 7.87
東京時間10:26現在 参考値
ドル円１週刊物は７％台後半
1WK 7.81 5.50 6.20 6.40
1MO 8.89 6.18 7.25 6.82
3MO 8.99 6.40 7.61 7.17
6MO 9.19 6.68 8.07 7.37
9MO 9.27 6.88 8.34 7.56
1YR 9.33 7.02 8.56 7.72
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.05 8.06 7.28
1MO 7.93 8.77 7.46
3MO 8.40 8.72 7.44
6MO 8.81 9.05 7.60
9MO 9.06 9.32 7.74
1YR 9.26 9.48 7.87
東京時間10:26現在 参考値
ドル円１週刊物は７％台後半