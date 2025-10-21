　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.81　5.50　6.20　6.40
1MO　8.89　6.18　7.25　6.82
3MO　8.99　6.40　7.61　7.17
6MO　9.19　6.68　8.07　7.37
9MO　9.27　6.88　8.34　7.56
1YR　9.33　7.02　8.56　7.72

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.05　8.06　7.28
1MO　7.93　8.77　7.46
3MO　8.40　8.72　7.44
6MO　8.81　9.05　7.60
9MO　9.06　9.32　7.74
1YR　9.26　9.48　7.87
東京時間10:26現在　参考値

ドル円１週刊物は７％台後半