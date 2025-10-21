1度に40個大量生産！餃子の皮で作る「リーフピザ」がおもてなしに◎

これからの季節は、ハロウィンやお遊戯会、クリスマスなどのイベント目白押し！ホームパーティーを開いたり、人が集まる機会も増えますよね。そんなときに大活躍してくれる「ピザ」の作り方をご紹介します。

パーティーなどのおもてなしに！

ピザ作りは、生地をこねたり、丸く成形したり、面倒な作業も多いのがネック。しかし、今回紹介する「リーフピザ」は、生地に餃子の皮を使うので、いちから生地をこねて作る手間が省けます。餃子の皮を葉っぱ型にして並べて焼くと、あっという間に華やかな「リーフピザ」の出来上がり！食べるときは、餃子の皮1枚分をパッと取るだけなので、子どもでも食べやすいですよ。

トースターで簡単に作れます

見た目がおしゃれな新感覚のピザ。形が円形じゃなくたって、１ピースが三角形じゃなくたって、味は立派なピザです！

つくれぽには美味しそうな「リーフピザ」が！

つくれぽ（つくりましたフォトレポート）をみてみると「孫と作りました簡単で食べやすくて何度も作ってます」「トースターでたくさん焼ける〜！ナイスアイディアに脱帽」など、喜びの声がいくつも寄せられていました。





円形のピザをカットした場合、１ピースが1/8になり、8人分しか楽しめませんが、これなら一度で最大40個作れるので、とってもお得。大人数が集まるときに役立ちます。しかも、ピザ生地を餃子の皮にすることで、発酵させる面倒な手間は一切なし！手軽に作れるのに、おしゃれ感のピザに仕上がるのがうれしいポイントです。ぜひ好きな具材をのせて楽しんでみてください。