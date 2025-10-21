「ゆるく着てもサマになる」「秋コーデの主役にしたい」スウェット＆パーカーまとめ
気温が下がる秋は、着心地のいいスウェットやパーカーが大活躍。カーハートやチャンピオンなどの人気ブランドをはじめ、毎日着たくなるプチプラの名品まで、今っぽく着こなせる8着をピックアップ。トレンドのオーバーサイズや裏起毛など、こだわりポイントにも注目してほしい。
【画像】カーハートやチャンピオン…「ゆるく着てもサマになる」「秋コーデの主役にしたい」スウェット＆パーカーまとめ
■こなれ感のあるブランドスウェット＆パーカー
[カーハート] パーカースウェットプルオーバー
ワークブランドならではのタフな生地感と、ゆったりとしたシルエットが魅力の一枚。厚手の裏起毛で保温性も抜群。胸元のロゴ刺繍がアクセントになり、カジュアルながら大人っぽく着られる。
【レビューで人気の理由】
厚手で型崩れしにくい
フードの立ち上がりがきれい
長く着られる耐久性
[チャンピオン] HOODED SWEATSHIRT C3-Y136
定番「リバースウィーブ」製法を採用したチャンピオンのパーカー。厚みのある生地とリブ仕様が、動きやすさと耐久性を両立。街着にも部屋着にもフィットする万能モデル。
【レビューで人気の理由】
程よい重みと風合いがある
首元や袖口のリブがしっかりしている
シルエットがきれいで男女問わず人気
■着心地とコスパで選ぶデイリー定番
[ユナイテッドアスレ] 10.0オンス 裏起毛パーカー
厚手でしっかりした生地ながら、価格は控えめ。カラーバリエーションも豊富で、普段使いからチームウェアまで幅広く人気。内側はふんわり裏起毛で着心地も◎。
【レビューで人気の理由】
コスパが高い
裏起毛がやわらかく快適
生地が丈夫で洗濯に強い
Hanes（ヘインズ）エコスマート フリース スウェットシャツ
環境に配慮した「エコスマート」素材を使用。軽くて柔らかいフリース生地で、リラックス感のある着心地が特徴。ほどよくゆるいサイズ感で部屋着にもおすすめ。
【レビューで人気の理由】
軽くてあたたかい
毛玉ができにくい
洗濯しても乾きやすい
[グリマー] ドライ 裏フリース パーカー
吸汗速乾性に優れたドライ素材を採用し、軽いのに暖かい万能パーカー。スポーツシーンやアウトドアでも重宝される機能派アイテム。
【レビューで人気の理由】
さらっと着られて蒸れにくい
乾きが早く扱いやすい
裏フリースで保温性も高い
[Amazon Essentials] プルオーバー パーカー メンズ
Amazon独自ブランドらしく、シンプルでベーシックな一枚。厚すぎず薄すぎない生地で、季節の変わり目にもぴったり。無地で合わせやすく、どんなボトムにも合う万能タイプ。
【レビューで人気の理由】
着心地がよく動きやすい
サイズ展開が豊富
コスパ抜群
■ゆったり着こなすトレンド＆ビッグシルエット系
[ウィゴー] 無地BIGパーカー
トレンドのビッグシルエットを採用した人気モデル。ゆるっと着てもだらしなく見えず、男女問わず着こなしやすい。厚すぎず軽やかな生地感で、秋口から春先までロングシーズン活躍。
【レビューで人気の理由】
価格が手頃で見た目が可愛い
オーバーサイズ感が今っぽい
カラバリ豊富でコーデが楽しめる
[Aaronlive] トレーナー メンズ 長袖 プルオーバー
シンプルながら程よくゆったりしたシルエットで、インナー次第でロングシーズン着回せる。柔らかい肌ざわりと軽さで、重ね着にも最適な万能トレーナー。
【レビューで人気の理由】
柔らかくて軽い着心地
リーズナブルで複数買いしやすい
首元や袖の締まり具合がちょうどいい
スウェットやパーカーは、リラックス感と今っぽさを両立できる秋の定番。ブランドの存在感で差をつけるもよし、プチプラで着回しを楽しむもよし。気分やシーンに合わせて選ぶことで、秋コーデの幅がぐっと広がるはずだ。
