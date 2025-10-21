ダマテンでこの美しさ、手役マニアにはたまらない！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が、東3局に満貫の出アガリ。きれいに決まった様子にファンが盛り上がった。

【映像】手役マニアが泣いて喜ぶ門前での混一色・一気通貫の合わせ技

東3局、竹内の配牌には面子が1つもなくバラバラ。第1ツモで4筒を引き、ピンズが5枚と最も多いくらいで、なかなか方向性を見出だせないようなものだった。3巡目、2筒を引いてようやく1つ目の面子ができると、さらに中を対子にしたことから、西の対子と合わせて急激に混一色模様が濃くなった。

9巡目、西を暗刻にしてイーシャンテンとすると、続く10巡目にペン7筒を引き込んでテンパイ。赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）から先制リーチが入っていたところをうまくかいくぐり、カン5筒のテンパイとした。これが山に残り3枚。すぐさま園田が5筒を引いてしまいツモ切りしたところで、竹内からは「ロン」の声。混一色・一気通貫の満貫、8000点（供託1000点）となった。

混一色だけでも門前で仕上げるのはなかなか難しいところ、一気通貫まで揃えた合わせ技は、手役ファンには大好物といったもの。「すげえ」「決まった！」とファンも大興奮だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

