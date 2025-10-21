トップアイドルならではの視点か。元モーニング娘。の田中れいなが10月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。スタジオのモニター映りについて言及した。

【映像】田中れいな、モニター映りに不満顔

番組冒頭、田中は「はい。スカーフ巻いてます。田中れいなでーす！」と元気に挨拶。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「ちょっとヒーロー的な感じで？」と聞くと、「違う」と即答し、「流行ってるんで」と説明した。続けて、「なんか全然違う話、していいですか？」と切り出し、目の前のモニターを指しつつ「なんか色濃くない？」とひと言。共演女性陣が「確かに！」と反応する中、「あ、こっちは薄いか」と左側のモニターと比較した。

田中は「最近思うんですけど、頑張って女子とかはメイクするじゃないですか。なんか自分が『よし！』って思っている顔で映らなくないですか？」と発言。これにも共演女性陣が頷くと、「このボート（レース番組）のタイミングで、いつもそれ研究してて。『今日はちょっと（メイクを）変えてみよう』と思ってやって（モニターに）映った時に、『なんか違くない？なんかキモいなぁ』みたいな」と語った。

これを受け、「見てる人（視聴者）は分からないと思いますけど…」と苦笑したクロちゃんが「こっち（田中のモニター）の方が鮮明だと思う」と述べると、田中は「鮮明っていうかコントラストが…。なんかアイシャドウとか、アイラインがすごい濃くない？こっち（左側のモニター）の方がきれい」と不満顔。再びクロちゃんが「だから見てる人は分かんないんだよ！」とツッコミを入れる中、ファンからは「れーなかわいい」「いつもかわいい」「ぜんぶ可愛い〜」「今日も可愛い」などとコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

