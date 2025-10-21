彼女一筋だと思っていたのに、浮気をしてしまうことってあるようです。浮気するつもりはなくても、その場の雰囲気や流れにのまれて、誘惑に負けてしまうのは仕方ないことなのでしょうか……？ 今回は、彼女一筋なのに浮気をしてしまった話をご紹介いたします。

クラブの誘惑

「大学の先輩に誘われてクラブに行ったときのこと。俺は彼女がいるし最初は断ったんだけど、強引に誘われて仕方なく付いていったんです。クラブなんて初めてだったから挙動不審でしたが、ふと周りを見るとかわいい女の子ばっかりで驚きました。しかも肉食系の女の子が多くて、逆ナンしてきた子といい感じになってそのままホテルへ……。自分が浮気なんてするわけないと思ってたのに、こんなあっさりと誘惑に負ける人間だったなんて思いませんでしたね」（体験者：20代 男性・学生／回答時期：2025年8月）

▽ 初めてクラブに行ったら、刺激的な雰囲気にのまれてしまうかもしれませんね。彼女がいる立場なら、誘惑の多い場には行かないほうが良いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。